Restano in vigore le norme restrittive per il servizio di noleggio con conducente

Fonte : agi

(Di sabato 5 ottobre 2019) Le disposizioni che obbligano gli Ncc ad iniziare e terminare ilpresso la propria rimessa, ovvero il Comune di rilascio della licenza, e a compilare sempre il foglio dianche dopo prenotazioni onlinein: lo ha stabilito il Consiglio di Stato che non ha sospeso l'efficacia della Circolare Interpretativa del decreto di riforma del settore Ncc e ha rinviato al Tar Lazio perché sia fissata un'udienza sull'argomento. Con l'ordinanza depositata venerdì dalla terza sezione, il Consiglio di Stato, pronunciandosi sul ricorso presentato da Uber, non ha dunque riformato la decisione del Tar Lazio che aveva detto no alla sospensione cautelare della circolare del Viminale sulle linee attuative della riforma degli Ncc. Palazzo Spada, infatti, ha "ritenuto, ad un primo esame, che per i motivi proposti le esigenze della società ricorrente siano tutelabili ...

