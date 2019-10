Milan batte il Genoa : Genova, 5 ott. (AdnKronos) – Si conclude con la vittoria dei rossoneri per 1-2 la sfida di Marassi tra Genoa e Milan, valida per la settima giornata del campionato di Serie A. In vantaggio i padroni di casa alla fine del primo tempo, per il gol segnato al 41′ da Schöne. Risultato ribaltato nella ripresa, con le reti di Hernández al 51′ e di Kessié al 57′ su rigore. Al 3′ minuto di recupero il Genoa ha fallito ...

Ti ricordi… La Cremonese di Gigi Simoni che batte il Milan dei campioni : 25 settembre 1994 - quando Gualco fece piangere Capello : “In realtà speravo di pareggiarla”: parole d’altri tempi di un uomo d’altri tempi. Il 25 settembre 1994, ovvero 25 anni fa, Gigi Simoni e la sua Cremonese battevano il Milan di Capello, fresco di tre scudetti consecutivi e con talmente tanti campioni in squadra da doverne mandare qualcuno in tribuna. Emblema del calcio di provincia, quella Cremonese, tornata in Serie A l’anno prima proprio con Simoni in panchina e arrivata a ...

Rita Dalla Chiesa : "La D'Urso non si è inventata niente. Anche io lavoravo sempre. Mi batterò per Milano Capitale" : Quando si incontra una come Rita Dalla Chiesa, è come incontrare un amico di famiglia o un parente: è come se la si conoscesse da sempre. Personaggio storico della tv privata e generalista, è entrata e continua ad entrare da trent’anni nelle case degli italiani con quel garbo che la contraddistingue, amplificato da un tono di voce che è sempre rassicurante Anche quelle volte in cui – come tutti - ce ...

Lukaku-Brozovic - Inter batte Milan e resta prima : Un abbraccio che spazza via le chiacchiere e regala all'Inter tre punti dall'enorme significato, una risposta a tutte le polemiche e agli ''errori'' sbandierati da Conte e Marotta. Dallo screzio negli spogliatoio nell'immediato post-Slavia (trapelato, secondo il tecnico e l'ad, con troppa facilita') al tripudio nel derby: Brozovic con una rasoiata deviata da Leao e Lukaku con una zampata di testa fanno pace, scambiandosi teneri buffetti prima e ...

Calcio - Serie A : l’Inter batte il Milan 2-0 con Brozovic-Lukaku e risponde alla Juventus. Bianconeri a fatica contro il Verona : Oggi si sono giocate tre partite valide per la quarta giornata della Serie A 2019-2020, riflettori puntati in particolar modo sul Derby della Madonnina che ha regalato grande spettacolo in prima serata. L’Inter ha sconfitto il Milan per 2-0, prova perfetta dei nerazzurri che si sono imposti con pieno merito e hanno così riscattato il deludente pareggio con lo Slavia Praga in Champions League: quarta vittoria consecutiva in campionato per ...

Milan-Inter - Salvini alza la voce : “vietato abbattere San Siro” : “Stasera andrò allo stadio e porto allo stadio mio figlio come promesso. Ritengo che abbattere San Siro è un insulto alla cultura e alla storia, non solo calcistica ma della tradizione. San Siro è il calcio nel mondo, va bene il business però abbattere pezzi di storia non fa parte del mio modo di essere”. Sono le dichiarazioni di Matteo Salvini, leader della Lega, sul futuro dello stadio di San Siro. “Con Scaroni ci siamo ...

Milan : nasce una task force per combattere il razzismo : Il Milan ha deciso di istituire una task force per combattere gli atti di razzismo nel calcio italiano. Il progetto era da tempo in fase di studio, ma a seguito degli ultimi episodi, la società ha deciso di velocizzare l’attivazione della fase esecutiva L’obiettivo, come riporta Calcio e Finanza, è quello di agevolare e adottare iniziative ispirate dai più alti standard a favore dell’inclusione e della diversità. SI comincia domani dunque ...

Mobilità : da Milano il progetto che trasforma le batterie auto in posti di lavoro (2) : (AdnKronos) – L’infiammibilità delle batterie a litio è il tema che preoccupa maggiormente a causa dei casi di autoincendio. Per questo motivo, il corpo nazionale dei vigili del fuoco insieme a Enea, Cobat e all’Università di Roma “La Sapienza” ha creato un gruppo di lavoro che ha l’obiettivo di definire delle linee guida per una corretta regolamentazione della modalità di stoccaggio ma anche per dare ...

Mobilità : da Milano il progetto che trasforma le batterie auto in posti di lavoro : Milano, 16 set. (AdnKronos) – Il riciclo delle batterie delle auto elettriche creerà nuovi posti di lavoro. O almeno questo è l’obiettivo che l’Italia cercherà di porsi attraverso un nuovo progetto che punta nei prossimi anni, a realizzare almeno 70.000 nuove occupazioni con oltre 10.000 aziende impegnate nel settore e per un fatturato di 100 miliardi di euro. Sulla Mobilità elettrica e sul riciclo delle batterie, ...

Il Milan batte l'Hellas di misura - Piatek si sblocca e decide la partita : La serie A riprende più spettacolare che mai dopo lo stop per gli impegni delle nazionali, tanti gol e tante sorprese in questa terza giornata del campionato di calcio italiano. Il Milan affrontava la neopromossa Hellas Verona al Bentegodi nel posticipo della domenica sera e si è imposto di misura per 1-0....Continua a leggere

Serie A - il Milan batte il Brescia 1 a 0 : Calhanoglu regala la prima vittoria a Giampaolo : Un gol di Calhanoglu basta al Milan per battere il Brescia e riscattare la sconfitta all’esordio in campionato. I rossoneri ottengono i primi tre punti davanti al pubblico di San Siro con una prestazione non ancora impeccabile. L’1-0 va però stretto al diavolo, che nel finale sfiora più volte il raddoppio. Giampaolo vara un altro Milan dopo la falsa partenza di Udine e a sorpresa inserisce nell’undici iniziale André Silva al posto di Piatek, ...

Serie A - Marco Giampaolo stecca alla prima : l'Udinese batte il Milan 1-0 : Inizia con una sconfitta l'avventura di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan. alla Dacia Arena di Udine, rossoneri battuti per 1-0 da un'ottima Udinese. Gara decisa da un gol di testa dell'esordiente Rodrigo Becao (primo centro in carriera) nella ripresa, la squadra di Tudor è sembrata più in pa