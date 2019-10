The Walking Dead | le prime immagini della serie spin-off

Fonte : wired

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Non ha ancora un titolo la nuova-off che sarà tratta dall’universo apocalittico di The, eppure in queste ore sono state diffuse ledi questa nuova produzione. Dopo Fear the, infatti, il network americano Amc ha deciso di puntare su un nuovo titolo seriale che sfrutti l’ambientazione post-apocalittica in cui gli zombie sono la minaccia principale. A differenze delle precedenti incarnazioni, questo nuovo progetto si concentrerà su due giovani protagoniste e, in generale, sulla prima generazione di ragazzi noti dopo il disastro che ha dato vita all’invasione dei non-morti. Nel castproduzione appunto ci saranno giovani volti come quelli di Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston e Nico Tortorella. Il cast, assieme al creatore Scott M. Gimple e allo showrunner Matt Negrete, sono ...

UgoBaroni : RT @LuccaCandG: Ospite a #LuccaCG19, il regista Alessandro Rak, già noto per opere come 'Gatta Cenerentola' e 'L'arte della felicità', inco… - LuccaCandG : Ospite a #LuccaCG19, il regista Alessandro Rak, già noto per opere come 'Gatta Cenerentola' e 'L'arte della felicit… - UgoBaroni : RT @fumettologica: Le prime immagini dalla nuova serie tv spin off di “The Walking Dead” -