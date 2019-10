Stretta su colf e badanti in nero | nel mirino un miliardo di evasione Irpef

Fonte : ilsole24ore

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Il rapporto del Mef sull’economia sommersa allegato alla nota di aggiornamento al Def quantifica in 960 milioni il tax gap dei lavoratori domestici. Allo studio una ritenuta che le famiglie applicherebbero in coincidenza con il versamento trimestrale dei contributi previdenziali

