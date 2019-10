Rubavano gioielli in casa | nel bottino anche un cane

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 4 ottobre 2019) La fuga in autostrada, con undi oro e pietre preziose dal valore di circa 70mila euro. La polizia di Novara ha fermato tre malviventi, che si dedicavano ai furti in appartamento. I tre sono stati scoperti durante un servizio di vigilanza sull'autostrada A4 (la Torino-Milano): gli agenti si sono insospettiti perché la targa posteriore dell'auto, che procedeva a elevata velocità, non corrispondeva a quella anteriore. Dopo alcuni controlli, la polizia ha appreso che entrambe le targhe appartenevano ad altre due vetture, di modello e colore diverso. Così, i poliziotti hanno inseguito la macchina, che tentava di darsi alla fuga, riuscendo a fermarla alla barriera autostradale di Rondissone, in provincia di Torino. I tre malviventi, tutti pluripregiudicati e recidivi, sono stati arrestati per i reati di falsificazione di targhe, truffa, furto e ricettazione e sono stati portati nel ...