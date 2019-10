Roma | Salvini in piazza | “Raggi dimettiti” I consiglieri del M5s gli offrono un mojito

Roma - sit-in Lega in Campidoglio. Salvini accolto da M5S con un mojito : «Questo non è il Papeete» : Alla manifestazione di Matteo Salvini, il Campidoglio ha risposto con un vassoio... di mojito. In cima alla scalinata dell'ingresso di Palazzo Senatorio il nuovo capo staff di Virginia Raggi,...

Giannini : Sindaca ‘fanfarona’ e faccia di bronzo - prima di parlare di Salvini risolvesse problemi Roma : Roma – Se Salvini è un ‘chiacchierone’ come lo ha definito oggi in un tweet la Sindaca di Roma, Virginia Raggi è la più grande ‘fanfarona’ che Roma ricordi. Dieci poliziotti in più o in meno non avrebbero di certo risolto i mali della Capitale che sono, nell’ordine, cumuli di rifiuti nelle strade, trasporti al collasso, strade da terzo mondo, illuminazione pubblica insufficiente e mense scolastiche dove si ...

"Salvini si è fatto fagocitare dal rito Romano" - dice Maroni : “Salvini si è fatto fagocitare dal rito romano. Mi ha ricordato il Bersani post voto del 2013”. In un colloquio con Il fatto Quotidiano, Roberto Maroni, due volte ministro dell'Interno, poi ministro del Lavoro, ex segretario della Lega subito dopo Umberto Bossi ed ex Governatore della Lombardia, sostiene che dopo l'8 agosto Matteo Salvini “ha concesso sette giorni e sette notti a Giuseppe Conte, ma in politica in una settimana può succedere di ...

Dazi : Salvini - ‘se sbagliano Parigi e Berlino non paghino Roma e Milano’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Ricordiamo che i Dazi arrivano come reazione a presunti aiuti europei che sostanzialmente hanno coinvolto Francia e Germania. Quindi noi come Italia rischieremmo di pagare per l’ennesima volta per eventuali errori altrui. Se in Europa qualcuno ha sbagliato paghi, non è che sbagliano a Parigi, sbagliano a Berlino e poi il conto arriva a Roma o arriva a Milano”. Lo ha affermato Matteo ...

Rifiuti : Salvini - ‘Roma non è mai stata messa così male’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – La situazione dei Rifiuti a Roma “sicuramente non è colpa dei marziani o della sfortuna. La Raggi è sindaco di Roma da più di tre anni, non so quanti amministratori dell’agenzia dei Rifiuti ha cambiato, quanti assessori, quanti dirigenti, quanti funzionari, quanti consiglieri. C’era un piano Rifiuti che è stato ignorato per tre anni: i Rifiuti o li mangi, o li bruci, o li metti sotto ...

Rifiuti : Salvini - ‘oggi a Roma per incontrare mamme e bambini fuori dalle scuole’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Oggi pomeriggio sarò a Roma ad incontrare delle mamme all’uscita da scuola dei loro bimbi, perchè ci sono Rifiuti ovunque e roghi tossici, una situazione di allarme ambientale lanciata dai medici, dai presidi, dagli insegnanti e dalle mamme che merita tutta l’attenzione del mondo”. Lo ha annunciato Matteo Salvini, ospite di ‘Agorà’, su Raitre. L'articolo Rifiuti: Salvini, ...

"Le nostre sono tradizioni di libertà". Romano Prodi risponde a Salvini sul "tortellino dell'accoglienza" : “L’idea del ‘tortellino dell’accoglienza’ con ripieno di pollo, lanciata dall’arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi per la festa di San Petronio, è facoltativa, quindi “perfetta”. Lo sottolinea Romano Prodi, a margine di un’iniziativa a Firenze.E a Matteo Salvini, che sul tema attacca (“stanno cercando di cancellare la nostra storia, la nostra cultura”), replica: ...

Lucia Borgonzoni - il suicidio del M5s : per fermare lei e Salvini candidato senza simbolo in Emilia Romagna : Più che una desistenza, una resa. Per fermare Lucia Borgonzoni, candidata di Matteo Salvini e della Lega alla Regione Emilia Romagna, e salvarsi da una debacle sempre più probabile (almeno stando ai sondaggi), il Movimento 5 Stelle starebbe pensando a presentarsi alle prossime regionali nella roccaf

"Da Roma a Trieste e giù fino a Lecce". Salvini lancia la Piazza Continua di chi chiede il rispetto del voto : “Tutta Italia si sta mobilitando contro questo governo che non ha nessuna presa sul consenso popolare. Domenica scorsa abbiamo fatto straripare di gente il prato di Pontida, il 19 ottobre confidiamo di essere ancora di più a Roma, mentre non si contano le singole iniziative di Piazza: ad Aosta, Trieste, Bergamo, Parma, Napoli, Lecce”. Così il segretario leghista Matteo Salvini descrive il suo progetto di opposizione, ...

Roma : Salvini - ‘Raggi-Zingaretti duo sciagura - stanno condannando città’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – “Auguro buona fortuna alla signora Lorenzin che entra nel Pd, un partito da cui si entra, si esce… ci sarebbe anche un segretario ma non si sa dov’è finito. Eppure sarebbe anche governatore del Lazio ma ormai fa il politicante, il mercante di poltrone e chi lo governa il Lazio?”. Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb. “Per fortuna che a Roma c’è la Raggi a vigilare sulla ...