Renzi attacca il governo Conte | Non abbiamo bisogno di fenomeni

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Effettosul: l'attivismo del senatore di Rignano sta mettendo a dura prova i nervi degli azionisti dell'esecutivo, in particolare dopo la pubblicazione della lettera dell'ex premier al Corriere. Un intervento in cuitorna a parlare di Iva, attribuendo a se stesso e a Teresa Bellanova il risultato di averne scongiurato l'aumento; si scaglia contro la riduzione del cuneo fiscale definendola "un pannicello caldo" e punta l'attenzione ai "tagli alla spesa per beni e servizi" come unica strada per arrivare a un taglio del cuneo più consistente. Parole che suonano come 'schiaffi' a Giuseppee a Nicola Zingaretti (da tempo il leader dem stigmatizza l'idea di tagli a beni e servizi che finirebbe per ripercuotersi sugli enti locali e, in ultima analisi, ancora sui cittadini). La risposta del premier arriva da Assisi, "Città della Pace", ma i toni sono tutt'altro ...

