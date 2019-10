Prato | spacciava nel parco giochi | in manette 31enne nigeriano

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Emanuele Canepa Da Wikipedia L’uomo è stato arrestato grazie alla segnalazione anonima di un nonno. L’anziano era esasperato dalla presenza dello spacciatore neldove si recava quotidianamente con la nipotina. Lo hanno preso con le mani nel sacco, i carabinieri della compagnia di, mentre vendeva dell'eroina ad un 45enne italiano. L'episodio è avvenuto nei pressi di unpubblico in località Mezzana nel comune toscano. L'africano, senza fissa dimora e precedentemente residente in Umbria, era stato segnalato in via anonima tramite una telefonata effettuata alla centrale operativa del comando provinciale dell'Arma diqualche giorno fa. Al telefono coi carabinieri, un signore presentatosi come nonno, avrebbe informato i militari della presenza di un uomo di colore nei pressi del giardino pubblico intento a vendere stupefacenti sotto gli occhi dei ...