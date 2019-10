Migranti | testimoni accusano scafista | un fermo nel ragusano

Migranti - torturati e tenuti prigionieri in Libia : tre fermati a Messina. I testimoni : “Stupravano le donne e ci davano da bere acqua del mare” : torturati, picchiati e tenuti prigionieri. A volte anche lasciati morire se in cambio le famiglie non davano soldi. Tutto, pur di poter partire e arrivare in Italia. Sono i racconti di decine di Migranti, soccorsi dalla nave Mediterranea e arrivati a Lampedusa il 7 luglio scorso, che hanno permesso alla Direzione distrettuale antimafia di Palermo di disporre il fermo di tre persone a Messina. L’accusa è a vario titolo di sequestro di ...