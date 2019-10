LIVE Atletica | Mondiali 2019 in DIRETTA | sfumano i sogni di Massimo Stano | stop and go

Fonte : oasport

(Di sabato 5 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA 20 KM DI MARCIA MASCHILE LA CRONACA DELLE ALTRE GARE VIDEO IL RECORD DEL MONDO NEI 400 HS FEMMINILI 0.05: Grazie per averci seguito e buonanotte. Appuntamento a domani con la penultima giornata di gara 0.04: Chiude al 24mo posto Giupponi 0.02: Tredicesima piazza per0.00: Oro al Giappone, argento alla Russia, bronzo alla Svezia nella 20 km di marcia e l’Italia mastica amaro per l’ennesima squalifica di unche fino allo& gol aveva fatto benissimo 23.57: Quarto posto per il turco Korkmaz, quinto Ikeda 23.57: Argento per la Russia con Mizinov, terzo posto per la Svezia con Karlstrom 23.56: Yamanishi vince con 1h26″03 23.56: Yamanishi vede il traguardo 23.55: Mizinov stacca un Karlstrom in difficolltà 23.53: Mizinov è secondo. Raggiunto e superato Karlstrom che però reagisce ...

