Joker | quella sua risata tra lo sguaiato | l’isterico e lo stridulo Joaquin Phoenix

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Ve l’avevamo anticipato dal Festival di Venezia. Ladel/Arthur Fleck, l’uomo/clown interpretato plasticamente da, nel film appena uscito in Italia diretto da Todd Phillips, vi rimarrà nelle orecchie per parecchio tempo. Una sonorità tra loe lo. Nulla a che fare con la soddisfazione di un sorriso. Perché Arthur, il protagonista del film, sta male. E più sta male più ride senza controllo fin quasi a soffocarsi. In casa. Al lavoro. Tra la gente. Ovunque. È la tagliente trovata di senso a livello sonoro che funge da architrave significante di un incredibile oggetto cinematografico per il quale mezza America si è messa in allerta addirittura per la paura di gesti violenti di emulazione. È il disagio esistenziale del singolo che durante le due ore di film si riverbera a catena sull’intera società di Gotham City, dove migliaia di ...

