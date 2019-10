Il 9 ottobre sarà svelato il Redmi 8 | il quadro delle specifiche tecniche

Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi 4 ottobre : torna Javier ma Sara.. - Trono Classico - : Uomini e Donne torna in onda oggi, 4 ottobre, con una nuova puntata del Trono Classico: Javier torna da Sara, Giulio Raselli furioso...

L’accordo Mediaset-Netflix sarà ufficiale l’8 ottobre : sul tavolo Stranger Things e sette film : Alzi la mano chi non aveva sentito puzza di bruciato vedendo i promo di Stranger Things 3 su Italia1. Già all'epoca abbiamo parlato di qualcosa pronto a bollire in pentola ma i rumors erano poi stati spazzati via dall'accordo che Mediaset ha stretto con Amazon Prime e che ha permesso a Made in Italy di sbarcare sulla piattaforma streaming, con poco successo in realtà. Adesso il Biscione ci riprova e questa volta punta in alto, al colosso ...

L’album “My name is Michael Holbrook” segna il ritorno dal 4 ottobre di Mika che sarà in tour in Italia da novembre : Milano. «Degli Italiani mi è rimasta la figura di Dario Fo che ho conosciuto in una trasmissione a Napoli: un

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 3 ottobre : annuncio di Sara... - trono classico - : puntata densa di colpi di scena quella in onda oggi. Dalle 14.45 andrà in scena il trono classico di Uomini e Donne: scontri tra Giulio e Veronica.

Uomini e donne spoiler registrazione 2 ottobre : nessuna nuova tronista al posto di Sara : Il pubblico di Uomini e donne era in gran fermento in vista della registrazione del Trono Classico che si è tenuta ieri 2 ottobre. La scorsa settimana, infatti, Sara Tozzi aveva annunciato la decisione di abbandonare il trono, a causa dei sentimenti ancora presenti per il suo ex fidanzato. Ma il tanto atteso annuncio non è arrivato, deludendo i telespettatori presenti agli studi Elios di Roma. In attesa di capire se la presentazione è stata ...

Oroscopo Acquario - ottobre : l'amore sarà sottotono - meglio il lavoro : Il primo mese autunnale si rivelerà piuttosto faticoso per l’Acquario, sotto tutti i punti di vista. In amore non mancheranno i contrasti, anche per chi ha un rapporto stabile, che va avanti da tempo. Anche per i single gli astri non sono portatori di buone notizie e fare nuovi incontri non sarà semplice. L’ambito lavorativo sarà fonte di stress e preoccupazioni, non mancheranno i momenti di insoddisfazione e disagio. Durante il corso di questo ...

Oroscopo Capricorno - ottobre : l'amore sarà al top - mese di passione e romanticismo : Il mese di ottobre è da poco iniziato, vediamo quali presagi hanno in serbo gli astri e le stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. sarà un momento vantaggioso per l’amore, avrete il cuore leggero e la voglia di innamorarvi avrà la meglio sul resto. In ambito lavorativo non mancano momenti di stanchezza e nervosismo, ma dovrete continuare a lavorare duramente se vorrete ottenere maggiori certezze. Non sarà invece un momento splendente ...

Che mese sarà - secondo le stelle? Il cielo di ottobre (letto da Simon and the Stars) : Che mese sarà, secondo le stelle? L’astrologo Simon and the starssul suo sito racconta il cielo d’ottobre, particolarmente incisivo per i mesi d’aria, con il Sole in Bilancia. Sarà mese di intraprendenze, carica e decisioni. Il cielo di ottobre porterà delle sfide per i segni d’acqua, per i Leone è tempo di parlare chiaro.Per saperne di più, date un’occhiata al sito di Simon ...

Test di medicina - i primi scorrimenti di graduatoria saranno il 9 ottobre : Il primo ottobre sono state pubblicate le graduatorie di merito nazionale nominative del Test di medicina in lingua italiana. I candidati avevano conosciuto il proprio punteggio in forma anonima il 17 settembre mentre lo scorso venerdì 27 settembre erano stati pubblicati nell'area riservata su Universitaly il compito e la scheda anagrafica dei candidati. I candidati idonei totali sono stati pari a 42mila studenti su oltre 60 mila partecipanti. ...

Premio Nobel Letteratura 2019 : dopo gli scandali sessuali il 10 ottobre saranno conferiti due Nobel : dopo gli scandali di natura sessuale, che l'anno scorso portarono l'Accademia Svedese a decidere di non conferire il Premio Nobel per la Letteratura, quest'anno saranno premiati ben due scrittori con il più prestigioso dei riconoscimenti letterari al mondo. L'annuncio il 10 ottobre alle 13. E il TotoNobel impazza come al solito.Continua a leggere

Previsioni Meteo ottobre - sarà un inizio shock : ondata di freddo dalla Scadinavia - arriva la prima neve sull’Italia [MAPPE] : Previsioni Meteo Ottobre – La linea di tendenza circa un peggioramento del tempo dai connotati quasi invernali per il corso della prima settimana di Ottobre, di cui abbiamo già parlato nei precedenti aggiornamenti, è oggi pienamente confermata dalle ultime carte Meteorologiche. In modo particolare sono i parametri teleconnnettivi ( parametri descrittivi oceanici e delle medie alte quote atmosferiche, quelli meno sensibili a possibili ...

Il confronto televisivo tra Matteo Renzi e Matteo Salvini sarà il 15 ottobre - in seconda serata su Rai 1 : Il 15 ottobre ci sarà un confronto televisivo tra Matteo Renzi e Matteo Salvini: andrà in onda all’interno della trasmissione Porta a Porta, su Rai 1 in seconda serata, dopo la fine della partita di calcio tra Italia e Liechtenstein. Il

Sarà Redmi Note 8 Pro la star del decimo Mi Store - che aprirà il 5 ottobre a Rozzano : Sarà Rozzano, in provincia di Milano, la sede del decimo Mi Store, che Sarà inaugurato il 5 ottobre e avrà Redmi Note 8 Pro come ospite d'onore. L'articolo Sarà Redmi Note 8 Pro la star del decimo Mi Store, che aprirà il 5 ottobre a Rozzano proviene da TuttoAndroid.

Taglio parlamentari - alla Camera il 7 ottobreDi Maio : "Sarà legge alla faccia di Salvini" : E' la quarta e ultima lettura del ddl che, se verrà approvato senza modifiche (come prevede l'accordo di governo), diventerà legge entro metà ottobre. Delrio: "Il Pd è di parola, noi lo voteremo".