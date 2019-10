Gabrielli:su multe a ong non d'accordo

"Non sono d'sullealle ong". Lo ha detto il capo della polizia Francoal Festival delle città in corso a Roma parlando dei provvedimenti inseriti nel decreto sicurezza. "Ma è sbagliato -ha aggiunto- dire che i due decreti sicurezza non siano del tutto corretti. Alcune cose sono positive: ad esempio, chi manifesta deve farlo pacificamente e non giudicare le forze dell'ordine come dei punching ball".(Di venerdì 4 ottobre 2019)