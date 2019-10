Calenda contestato da un lavoratore ex-Embraco | lui | ' Se non c' ero io eravate licenziati'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Ieri i lavoratori dell'ex-, oggi Ventures Production, si sono dati appuntamento davanti al Mise a Roma per manifestare, chiedendo chiarezza al Ministro allo Sviluppo Economico Stefano Patuanelli sul futuro dell'azienda. Alla manifestazione si è fatto trovare anche l'ex responsabile del Mise, prima di Di Maio e Patuanelli, ovvero Carlo, che munito di megafono ha arringato la folla di lavoratori, riproponendo la strada già intrapresa ai tempi in cui era Ministro per risolvere la crisi dell'azienda.: come siamo arrivati fin qui Carlofu Ministro dello Sviluppo Economico nei Governi Renzi e Gentiloni e affrontò tra le altre anche la crisi dell', sulla quale arrivò ai ferri corti con la dirigenza che del gruppo Whirlpool, che controllava l'azienda ed intendeva trasferire la produzione in Slovacchia lasciando a piedi i circa 500 dipendenti dello ...

