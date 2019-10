Brescia | uccide la moglie e tenta il suicidio

Femminicidio a Brescia : uccide la moglie 70enne e poi tenta il suicidio. L'uomo è grave : Un uomo di 70 anni ha ucciso la moglie e ha tentato il suicidio. È accaduto a Brescia in un’abitazione in via Lombroso.Pare che la coppia fosse da tempo alle prese con una crisi depressiva. La donna, settantenne in pensione, è stata ferita alla gola e alla testa e successivamente il marito ha tentato di togliersi la vita. Ora l’uomo si trova in ospedale in gravi condizioni.