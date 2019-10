Una brutta Roma si ferma a Graz | al gol di Spinazzola risponde Liendl

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 3 ottobre 2019)– Termina 1-1 la sfida valida per la seconda giornata del gruppo J tra Wolfsberger e. Al gol dinel primo temponella ripresa. Entrambe le formazioni proseguono così a braccetto in testa al raggruppamento, salendo ambedue a quota 4 e lasciando staccate Istanbul e Borussia, anche loro col risultato di 1-1 al termine del rispettivo incontro. Unarimaneggiata, forse troppo, si presenta all’UPC Arena dipriva di Dzeko e Kolarov, oltre ai lungodegenti Pellegrini, Under e Perotti, ai quali si vanno ad aggiungere Pau Lopez e Florenzi poche ore prima del calcio d’inizio. In campo si vede nuovamente Pastore dal 1°, mentre Kalinic ha il compito di non far sentire l’assenza del bosniaco. Chance anche per Diawara, schierato al posto di Veretout nella coppia di mediani davanti alla difesa. Primo tempo avaro di inizative, almeno ...

