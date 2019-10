Pensioni | Zingaretti | ‘Quota 100 non si tocca | voglio discontinuità su politiche attive’

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Da una parte c’è il leader di Italia Viva Matteo Renzi che chiede al Governo Conte di ripensarci sulla conferma delleanticipate con Quota 100, dall'altra c’è il segretario del Partito democratico Lucache dice invece che la misura non si. In ogni caso, a dare rassicurazioni in merito alla prosecuzione del regime sperimentale di Quota 100 per il triennio, è stato in questi giorni il premier Giuseppe Conte. Nella legge di Bilancio 2020 ci saranno anche la proroga dell’Anticipostico sociale e di Opzione donna. Prosegue senza sosta però il dibattito politico in vista del varo della nuova manovra economica e finanziaria le cui linee generali sono state già tracciate nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza. Ma quello tra Renzi esulla riforma dellesembra un “duello” a distanza, vengono comunque sottolineate le ...

LegittFarWest : LA STRUDEL NON LA GUARDO NEANCHE SE FOSSI PAGATO CON TUTTE LE PENSIONI DELL'ANPI?? in tutti i modi IL CAPITANO fareb… - GRavasenga : @nzingaretti NON DICA FESSERIE ZINGARETTI si taglia il cuneo fiscale e si aumentano altri balzelli, recentemente lu… - VPasciucco : RT @TELADOIOLANIUS: #zingaretti : 'Dobbiamo pagare i debiti di Salvini' Dissero quelli che ci regalarono le baby pensioni (9 miliardi all'a… -