Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2019) “My Name Is Michael Holbrook”.ci mette la faccia, il proprio nome e cognome e a dodicidi distanza dal tormentone “Grace Kelly”, che lo ha lanciato nel firmamento della musica mondiale, mette a segno il suo album più bello e allo stesso tempo doloroso. Spogliato dai fronzoli electro-pop, “My Name Is Michael Holbrook” – nato dopo duedi scrittura tra Miami, Londra e in un paesino della Toscana – restituisce un artista a nudo che parla di depressione, lutti, la rinascita e la voglia comunque di combattere. Un manifesto esistenziale duro, reale e allo stesso tempo positività.diversi i brani che colpiscono sia per gli arrangiamenti che per i testi diretti, e noncertamente i due singoli prescelti “Ice Cream” e “Tomorrow”. Due canzoni che in qualche modo si riallacciano allo “stile”, dei precedenti lavori, messi in commercio per non ...

fsnews_it : 'La famiglia, l’infanzia, la bellezza, l’amore'. #Mika si racconta su #LaFreccia, in occasione del tour mondiale e… - TutteLeNotizie : Mika: “La vita è una mer**, in questi dieci anni sono stato felice e triste. Ho fatto pace… - FQMagazineit : Mika: “La vita è una mer**, in questi dieci anni sono stato felice e triste. Ho fatto pace con mio padre, me stesso… -