L' Ue impone a Facebook di eliminare i commenti ritenuti illeciti o illegali

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Aurora Vigne La Corte di Giustizia europea ha stabilito che d'ora in poi qualunque Paese può ordinare adipost, fotografie e video che contengono contenutiUna decisione che riguardae che cambierà tutto. È quella della Corte di Giustizia europea, che ha stabilito che d'ora in poi qualunque Paese può ordinare adipost, fotografie e video. Ma andiamo con ordine. La sentenza avrà come conseguenza che i Paesi potranno espandere i divieti su contenutioltre i confini nazionali. La decisione della Corte arriva in seguito alla denuncia dell'allora deputata austriaca Eva Glawischnig Piesczek, che aveva citatoIreland dinanzi ai giudici austriaci. La politica chiedeva che venisse ordinato adi cancellare un commento pubblicato da un utente su tale social network, ritenuto lesivo ...

