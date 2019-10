La prova del cuoco | Elisa Isoardi emozionata in diretta | “E’ nato!”

La prova del cuoco – Puntate da lunedì 30 settembre a venerdì 4 ottobre 2019 – Ricette e rubriche. : Quarta settimana, per questa ventesima stagione 2019/2020, con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotta da Elisa Isoardi con la partecipazione di Claudio Lippi. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 30 ...

I dazi di Trump sono la prova finale : il sovranismo è il vero nemico dell’Italia : Ci ha imposto tariffe 7,5 miliardi di tariffe sull'export. Ha dichiarato guerra ai nostri partner commerciali. Ci ha fatto puntare sul cavallo sbagliato in Libia. No, non è l'Europa, e nemmeno la Germania o la Francia, il nostro incubo peggiore. È l’ideologia del mondo chiuso, che uccide una terra di frontiera come la nostra. I colpevoli? Trump, Orban, e chi ha casa nostra li applaude.Continua a leggere

La prova generale del nuovo tour di Daniele Silvestri aperta al pubblico all’Officina Pasolini a Roma : Sta per debuttare col suo primo tour nei palazzetti e per mettere a punto lo spettacolo userà il palco dell'Officina Pasolini a Roma: la prova generale del nuovo tour di Daniele Silvestri va in scena lunedì 7 ottobre alle 21.00 presso l'hub culturale situato accanto al palazzo della Farnesina. Il cantautore Romano ha scelto un palcoscenico della sua città, un laboratorio culturale ed artistico della Regione Lazio collegato all'Università la ...

Claudio Lippi - frase shock a La prova del cuoco : “E’ un bast**do!” : La prova del cuoco, Claudio Lippi fa una battuta shock su Sergio Barzetti: “E’ bast**do” E’ andata in onda oggi, mercoledì 2 ottobre 2019, la terza puntata de La prova del cuoco di questa quarta settimana di programmazione. E a fare gli onori di casa accanto ad Elisa Isoardi, come ogni giorno c’è stato il suo braccio destro Claudio Lippi che, durante lo spazio affidato a Sergio Barzetti, ha raccontato un aneddoto, ...

Nuoto - Coppa del Mondo Budapest 2019 : Katinka Hosszu guida la truppa magiara - Ilaria Cusinato si mette alla prova : Dopo le tre tappe di Tokyo (Giappone), Jinan (Cina) e Singapore, la Coppa del Mondo di Nuoto torna protagonista nella piscina di Budapest (Ungheria). La Duna Arena (4-6 ottobre) sarà teatro di sfide affascinanti con grandi interpreti che si contenderanno lo scettro nelle varie specialità. La selezione di casa, come è logico, sarà protagonista. Il gruppo guidato dalla lady di ferro Katinka Hosszu è pronto a monopolizzare la scena. Una squadra che ...

La prova del Cuoco : Elisa Isoardi fa piangere Claudio Lippi in diretta : Elisa Isoardi fa commuovere Claudio Lippi in diretta a La Prova del Cuoco Dopo aver avuto un problema di salute, Elisa Isoardi è tornata con una nuova puntata de La Prova del Cuoco. La padrona di casa del cooking show del mezzogiorno del primo canale della Tv di Stato ha aperto l’appuntamento quotidiano facendo gli auguri alla sua spalla Claudio Lippi. Oggi, martedì 2 ottobre, è la Festa dei nonni, ricorrenza che in Italia esiste ...

Pattinaggio artistico - ISU Junior Grand Prix Egna-Neumarkt 2019 : Daniel Grassl a caccia della Finale tra le mura amiche - banco di prova importante per le azzurre : Il circuito di qualificazione ISU Junior Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico si avvia alla conclusione. Questa settimana, all’interno della Wurth Arena situata ad Egna-Neumarkt (Bolzano), andrà infatti in scena il settimo e ultimo appuntamento della serie che culminerà con la Finale del PalaVela di Torino in programma dal 5 all’8 dicembre di quest’anno. Tanti i giovani pattinatori in lizza per conquistare il pass per ...

Ecco i primi due scatti di prova della fotocamera da 108 megapixel di Xiaomi Mi MIX Alpha : Lo Xiaomi Mi MIX Alpha è senza dubbio uno degli smartphone più interessanti tra quelli annunciati nel corso del 2019, merito del suo design assolutamente fuori dal comune. Tra i punti di forza di tale device e sui quali si è soffermato molto il produttore vi è anche il comparto fotografico, che può contare su un sensore principale da 108 megapixel e nelle scorse ore su Weibo sono stati pubblicati i primi scatti di prova realizzati con lo ...

Elisa Isoardi - clamorosa gaffe a ‘La prova del cuoco’. Claudio Lippi gelato : “Cosa?” : Nella nuova edizione de La Prova del cuoco Elisa Isoardi è affiancata da una figura fissa, Claudio Lippi. Il programma è tornata con la voglia di tornare ai fasti dei tempi di Antonella Clerici, quando se la giocava collocandosi stabilmente sopra il 15% di share. Una cifra che con l’approdo della Isoardi nel programmi è scesa tragicamente ad una media del 12,80%. La nuova stagione è iniziata però con dei buonissimi auspici, ma anche con qualche ...

Taglio dei parlamentari - commissione della Camera approva : contrari Fi e + Europa. Assenti Lega e Fdi. Ddl in Aula il 7 ottobre : La commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato la riforma costituzionale per il Taglio dei parlamentari. Hanno votato a favore, a quanto si apprende, i partiti della maggioranza e contro Forza Italia (presente con un solo parlamentare) e +Europa. Assenti i deputati di Lega e Fratelli d’Italia. E’ stato votato il mandato al nuovo relatore Giuseppe Brescia, che è presidente della commissione. Il testo è atteso in Aula il 7 ...

La prova del cuoco : Elisa Isoardi sbaglia il nome di Claudio Lippi : Elisa Isoardi sbaglia il nome di Claudio Lippi a La prova del cuoco. Lui ironizza: “Zio Carlo?” Inizio di diretta molto esilarante nella puntata de La prova del cuoco di oggi, martedì 1 ottobre 2019: come spesso accade, infatti, la padrona di casa Elisa Isoardi si è resa protagonista, seppur non volontariamente, di una gag con il suo braccio destro Claudio Lippi, per via di un lapsus. Appena entrata in studio dopo la sigla, la ...

