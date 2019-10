E’ un paese per Vecchione

Maria Elena Boschi - Alessandra Ghisleri : "Ora è un'operazione di palazzo. Renzi deve entrare nel paese reale" : "Quando si lascia una comunità per cui mi sono impegnata tanto, un po' dispiace. Però prevale più il senso di libertà, non di liberazione, di poter dire quello che si pensa, nell'essere fuori dalla logica delle correnti che stanno rovinando il Partito democratico", dice Maria Elena Boschi intervista

"Trovati i soldi per le clausole Iva Sono il riformatore del paese" : In attesa del Consiglio dei ministri chiamato a varare la Nota di aggiornamento al Def che dovrà contenere il quadro macroeconomico in cui inserire la nuova legge di Bilancio, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sgombra il campo dalle polemiche sull'aumento dell'Iva Segui su affaritaliani.it

Pensioni - Renzi : 'Quota 100 un autogol per il bilancio del paese' : Cresce l’attesa per il varo della nuova legge di bilancio, che dovrebbe contenere anche diversi interventi sulle Pensioni, a partire dalla conferma della prosecuzione delle misure sperimentali di Quota 100 e Opzione donna, come ha già assicurato più volte il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Insieme al reddito di cittadinanza, sarà confermata anche la pensione di cittadinanza. Tuttavia rimangono le diversità di vedute nella maggioranza ...

Alla scoperta delle vendite di console e videogiochi in Italia dal 2013 al 2018 : un paese davvero "sonaro"? : Nel corso delle settimane ci troviamo spesso alle prese con classifiche di vendita e top 10 di vario genere ma in pochissimi casi abbiamo tra le mani dei numeri e dei dati precisi, tanto meno per quanto riguarda l'Italia. Grazie ad alcuni grafici pubblicati sui forum di Meristation possiamo però avere tra le mani un'interessante fotografia di quello che è il mercato videoludico generale degli ultimi anni e soprattutto quello che è il mercato ...

Migliaia di persone hanno protestato ad Haiti contro il presidente del paese : Migliaia di persone hanno protestato venerdì 27 settembre ad Haiti contro il presidente Jovenei Moïse, accusato di corruzione. Nella capitale, Port-au-Prince, decine di negozi sono stati assaltati e derubati, con la polizia che ha risposto utilizzando gas lacrimogeni per disperdere

Migranti - l’Italia è il terzo paese europeo per numero di stranieri regolarmente residenti : diminuiscono ingressi per motivi di lavoro : L’Italia è il terzo Paese europeo per presenza di Migranti, dopo Germania e Regno Unito e prima di Francia e Spagna. A raccogliere i dati è l’ultimo rapporto sull’immigrazione Caritas-Migrantes 2018-2019. Gli stranieri regolarmente residenti in Italia sono 5.255.503, l’8,7 per cento della popolazione. E se c’è chi arriva, c’è anche chi se ne va: il rapporto sottolinea anche l’allontanamento di cittadini ...

Hillary : Trump è minaccia per il paese : 4.56 Donald Trump è un "chiaro pericolo", una "minaccia" per gli Stati Uniti". Lo afferma Hillary Clinton, in un'intervista a Cbs che andrà in onda domenica e nella quale l'ex segretario di Stato definisce Trump un "tornado umano corrotto". E' un presidente illegittimo", ha rincarato Hillary alla Cbs mentre su Trump incombe l'impeachment per aver chiesto al presidnte ucraino, Zelensky di indagare su uno degli attuali sfidanti dem, l'ex vice ...

Teresa Bellanova ospite a 'Da noi a ruota libera' : 'L'Italia non è un paese per donne' : Teresa Bellanova è stata ospite a 'Da noi...a ruota libera', il nuovo programma di Rai 1 condotto da Francesca Fialdini. La trasmissione, a partire da oggi andrà in onda ogni domenica, tra Domenica In e Reazione a catena, e racconterà le storie di persone, le quali con coraggio hanno affrontato un percorso, che nella vita le ha portate a raggiungere i grandi obiettivi dei propri sogni. Oggi, 22 settembre, il salotto di Rai 1 ha iniziato la sua ...

Liberi fino alla fine - da Roy Paci a Marcorè : l’appello per l’eutanasia. La compagna di Dj Fabo : “paese è pronto per una legge” : Da Neri Marcoré a Luca Barbarossa, passando per i Negrita e Roy Paci, fino a Nina Zilli e Claudio Coccoluto. Sono soltanto alcuni dei nomi che hanno partecipato a Roma all’iniziativa “Liberi fino alla fine”, organizzata dall’associazione Luca Coscioni, per chiedere che il Parlamento legiferi sull’eutanasia legale. Ha partecipato all’iniziativa anche Valeria Imbrogno, compagna di Fabiano Antoniani, noto come Dj ...

L.elettorale : Anelli (Lega) - 'maggioritario per dare stabilità al paese' : Milano, 19 set. (AdnKronos) - E' "inaccettabile che la proposta di tornare al proporzionale sia funzionale solo per fermare Matteo Salvini e non per il bene dei cittadini che, al contrario, si aspettano stabilità e non certo di tornare alla Prima Repubblica". Lo affermano Roberto Anelli, capogruppo

Centro estetico a luci rosse “scoperto” dalle signore del paese : "Solo clienti uomini" : La polizia locale ha iniziato a indagare dopo le segnalazioni delle signore, insospettite dalla cliente esclusivamente...

Libia - morto Fitouri al-Dabbashi. Sua famiglia sostenuta da Italia per bloccare i migranti : senza di loro - Roma più debole nel paese : L’11 settembre è morto ad Ain Zara, a sud di Tripoli, Fitouri al-Dabbashi, uno dei membri della famiglia che fino al novembre del 2017, con il sostegno dell’Italia allora a guida Pd, con Marco Minniti ministro dell’Interno, ha governato Sabrata in cambio di un sostanziale blocco delle partenze dei migranti. Questa città, 70 chilometri a ovest di Tripoli, è sempre stata uno degli snodi principali del traffico di esseri umani ...

Conte : obiettivo è remare tutti assieme per il bene del paese : Roma – “Ho accolto la vostra richiesta di un incontro urgente per discutere insieme a voi delle misure che riteniamo indispensabili per la crescita e lo sviluppo dell’economia italiana in vista della imminente manovra economica. L’ascolto delle parti sociali è un metodo di lavoro che ho adottato sin dall’inizio e che intendo proseguire. Il nostro obiettivo, infatti, è quello di remare insieme per il bene del Paese”. Lo dice il premier Giuseppe ...

Mount Barker - il paese con il coprifuoco per i gatti : Dalle 20 alle 7 del mattino tutti i felini a casa perché «disturbano»: proibito anche avere più di un micio. Mentre a Tokio, come a Vienna, a Londra come a Parigi e in mille altre città del mondo, ogni giorno apre un cat cafè, dove l'avventore paga non solo la tazza di tè o il bicchierino di bourbon, ma la deliziosa e discreta compagnia di uno ieratico gatto Burmese, nella cittadina di Mount Barker, 30 minuti a sud-est di Adelaide (Australia), ...