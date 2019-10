Cefalea resistente | al via la sperimentazione per il trattamento con un nuovo stent venoso

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Unper ildi pazienti affetti da: ciò è frutto di uno studio clinico del prof. Pierfrancesco Veroux dell’Università di Catania, mai realizzato prima nell’uomo, che è stato recentemente approvato dal Comitato Etico Catania 1 in via definitiva e che consentirà agli esperti di valutare la sicurezza e l’efficacia deldispositivo neldi pazienti affetti daalla terapia medica, una patologia che affligge molte decine di milioni di persone nel mondo. Lo studio clinico vedrà coinvolta un’equipe multidisciplinare di ricercatori delle Università di Catania e Ferrara guidata dai docenti Pierfrancesco Veroux (ordinario di Chirurgia vascolare) e Mario Zappia (ordinario di Neurologia). Il progetto di ricerca è finanziato dal Ministero della Salute e dalla start up Petalo srl, spin-off dell’Ateneo catanese fondato ...

CCSVI_nella_SM : RT @zambo57: A new trial on untreatable #migraine and jugular #stenting. Stent venoso giugulare per la #cefalea resistente. Un nuovo Studio… - zambo57 : A new trial on untreatable #migraine and jugular #stenting. Stent venoso giugulare per la #cefalea resistente. Un n… -