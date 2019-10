Alessio Martinelli | dall’argento mondiale alla Colpack | “Questa medaglia è un sogno Devo

Fonte : oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Ciò che sta vivendo in questi giorniè un vero e proprio. Unda cui è difficile svegliarsi; eppure è tutto vero. È vera quellad’argento da lui conquistata durante la prova in linea riservata agli juniores ai Mondiali nello Yorkshire, sono vere quelle emozioni che ha vissuto sul podio di Harrogate. Ed è ancor più vera quella magnifica impresa fatta dal diciottenne di Valdidentro in terra britannica, secondo giovedì scorso, battuto soltanto dall’americano Quinn Simmons. Questoperè come l’inizio di qualcosa di speciale dopo una bellissima stagione nella quale è riuscito a cogliere ben nove vittorie assieme al Team Fratelli Giorgi, mentre adesso è pronto a lasciare la formazione bergamasca per cominciare la sua avventura tra gli Under 23 assieme ad un’altra squadra orobica, il Team. Il 2019 non è ...

