Addio | questa volta non torno più | Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge si sono

Soleil lascia Jeremias - l'Addio è definitivo : "Questa volta non torno più" : E' arrivata la conferma ufficiale. La tanto chiacchierata e discussa relazione tra il fratello di Belen, Jeremias Rodriguez, e la ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Soleil, è terminata. Tra i due si era già parlato qualche settimana fa di grandi crisi, arrivate soprattutto a seguito dell'inizio della loro convivenza in un lussuoso appartamento a Milano.A raccontare come siano effettivamente andate le cose, il settimanale Spy domani in ...

Soleil Sorgé e Jeremias si sono lasciati - lei : 'Addio - questa volta non torno più' : Soleil Sorgé e Jeremias Rodriguez si sono lasciati. Dopo le sirene di una presunta crisi tra i due ex naufraghi, ora arriva la conferma tramite il settimanale Spy. Stando alle anticipazioni lanciate dalla rivista di cronaca rosa, la relazione tra l'influencer italo-americana ed il fratellino delle sorelle Rodriguez è giunta al capolinea. A darne la conferma è stata proprio Soleil tramite un'intervista rilasciata al settimanale, in cui dice: ...