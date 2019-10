Se ne va Giorgio Squinzi

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Si è spento, dopo una lunga malattia,, il padron della Mapei e proprietario del Sassuolo Calcio. Nato a Cisano Bergamasco nel 1943,è stato presidente di Confindustria dal 2012 al 2016.è deceduto nel tardo pomeriggio all’ospedale San Raffaele dove era ricoverato da un paio di settimane a causa del peggioramento del male che lo aveva colpito da tempo. Lascia la moglie Adriana Spazzoli e i figli Marco e Veronica, da tempo già impegnati nella Mapei.Dal 2002 era diventato proprietario del club di calcio del Sassuolo. Appassionato di ciclismo, la sua azienda ha sponsorizzato per dieci anni la squadra professionistica Mapei-Quick Step.Laureatosi nel 1969 in Chimica industriale all’Università Statale di Milano, nel 2002, aveva ricevuto la laurea ad honorem in Ingegneria chimica dal Politecnico di Milano.

acmilan : Giorgio Squinzi, un grande uomo d'industria e sport, un dirigente illuminato e appassionato, da ricordare e onorare… - tvdellosport : Si è spento a 76 anni il presidente del #Sassuolo, Giorgio #Squinzi. - OfficialASRoma : L’#ASRoma si unisce al dolore di tutto il @SassuoloUS per la scomparsa di Giorgio Squinzi -