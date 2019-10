Sanità | Zaia | ‘iniziato il futuro dell’ospedale Codivilla Putti di Cortina’

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Venezia, 2 ott. (AdnKronos) – ‘Il rilancio non solo a livello locale, ma nazionale, dell’Ospedaledi Cortina è una realtà che procede a grandi passi. Che diranno ora i gufi che, per anni, hanno raccontato la bugia che la Regione voleva chiuderlo, anche dopo la delibera del marzo 2017 con cui definimmo il cammino che ora si concretizza? Se avessero un po’ di dignità dovrebbero tacere per sempre”. Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto Luca, per lungo tempo fatto oggetto di polemiche, con tutta la Giunta, con l’accusa di voler affondare la struttura sanitaria cortinese, commenta le buone notizie sull’iter di rilancio, con la firma tra la Società concessionaria GVM Cortina Srl e l’impresa Emaprice, che dà il via a lavori per 18 milioni di euro, da consegnare in 900 giorni.‘Non dobbiamo ...

