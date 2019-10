Quel che chiede Mike Pompeo e la violenza a Hong Kong

Italia Viva - Boschi : “Nel Pd c’era la ‘paura’ del compagno di banco. Da noi ora c’è la libertà di dire Quello che si pensa - sintonia e allegria” : “Pd? La cosa brutta era ridursi ad avere ‘paura’ del compagno di banco, che tutto potesse essere frainteso, che fosse tutto un contrasto interno. Invece in Italia Viva abbiamo cambiato proprio aria, nel senso che siamo più in sintonia, c’è anche più allegria, diciamoci la verità”. Sono le parole della capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi, nel corso della trasmissione “L’aria che tira”, su ...

Agevolazioni fiscali - ecco Quelle dannose per l’ambiente che il governo vuole ridurre : dai sussidi agli aerei alla franchigia sulle royalty : Più di 19 miliardi di euro, 16,8 dei quali destinati alle fonti fossili. Sono i cosiddetti Sad, acronimo di sussidi ambientali dannosi, che il governo stando alla Nota di aggiornamento al Def intende rivedere (insieme alle altre detrazioni fiscali) per ricavare circa 1,8 miliardi di euro. Confermata, dunque, la limatura prevista dal dl Clima, poi rinviato e destinato ora a diventare un ddl collegato alla legge di Bilancio, che prevedeva un ...

Rimborso di 10 dollari per tutti Quelli che hanno comprato il Samsung Galaxy S4 : verdetto emesso : Sapevate che il colosso di Seul aveva provveduto a truccare i benchmark relativi al Samsung Galaxy S4? Come riportato dal portale 'theregister.co.uk', il produttore asiatico sarà tenuto a risarcire quelli che l'avevano acquistato con un Rimborso simbolico di 10 dollari (pari a 9.16 euro al cambio attuale). La questione affonda le proprie radici in una causa legale del 2014 intentata contro l'OEM, accusato di aver indotto una porzione di codice ...

La velocità di digitazione su touchscreen vicina a Quella su tastiere fisiche : I "digitatori" più veloci sui telefoni con touchscreen possono scrivere 85 parole al minuto usando due pollici e la correzione automatica. In pratica, quasi alla stessa velocità dell'utente medio con la tastiera "fisica" del classico computer. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni di uno studio coordinato dall'informatica Anna Feit dello Swiss Federal Institute of Technology di Zurigo. I risultati sono stati presentati alla 21esima ...

Eutanasia - Beppe Grillo : “No alla bacchettoneria - ognuno sia libero di scegliere Quello che ritiene il meglio per sé” : “Non ficcate il naso nelle cose degli altri sino a questo punto, non siate estremi anche nella bacchettoneria”. E quindi, “lasciate perdere comitati di discussione” e “lasciamo ognuno libero di scegliere quello che ritiene il meglio per sé”. Il giorno dopo che la legge sull’Eutanasia è stata incardinata al Senato e meno di una settimana dopo la sentenza della Consulta che ha aperto al suicidio assistito, ...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini è deciso a non farli entrare. Chi vuole tenere fuori (costi Quel che costi) : Il Grande Fratello Vip sta per tornare con tante novità, prima tra tutte quella che riguarda la conduzione. Il reality, infatti, non sarà più affidato a Ilary Blasi che ha rinunciato per i troppi impegni di lavoro. Al timone del programma, però, ci sarà un nome da sempre legato al reality. Sarà Alfonso Signorini il conduttore del Grande Fratello Vip e ora il direttore di Chi sta lavorando per creare la squadra giusta. Pian piano Signorini sta ...

SCUOLA/ Fioramonti e il bonus merito : Quello che il ministro non ha capito : Fioramonti ha detto di voler abolire il bonus merito, ma le sue parole rivelano che non sa esattamente di cosa parla. Il problema del bonus è un altro

Clima - dall’auto elettrica al veganesimo : Quello che sembra figo perché “green” ma produce più danni che benefici : Greta Thunberg e il suo movimento ambientalista si schierano contro i potenti del mondo per chiedere un pianeta più pulito di quello gli adulti hanno ereditato a loro tempo. La stessa Greta rifiuta di prendere l’aereo, si sposta in bici, quando viaggia in auto lo fa a bordo di un modello elettrico, non consuma carne, coltiva le proprie colture per non contribuire alle emissioni di CO2. Greta e i suoi seguaci stanno proponendo questo stile di ...

Atletica - Linda Olivieri : “Non sono felicissima del tempo - ho speso tutte le energie ma non è arrivato Quello che speravo” : Due su tre: nelle batterie 400 metri ostacoli femminili ai Mondiali di Atletica di Doha, in Qatar, passano alle semifinali Yadisleidy Pedroso ed Ayomide Folorunso, mentre non ce la fa Linda Olivieri. Ai microfoni della RAI hanno parlato le tre azzurre. Yadisleidy Pedroso: “sono riuscita a fare una delle gare migliori della stagione dove conta. Ho lavorato duro, sapevo che se avessi gareggiato male non ci sarebbe stata una seconda ...

Atletica - Davide Re : “Sono riuscito a fare Quello che avevamo programmato. Oggi era importante - domani lo sarà di più : Davide Re ha vinto in 45.08 la terza batteria dei 400 metri piani ai Mondiali di Atletica in corso a Doha, in Qatar: l’azzurro ha staccato in scioltezza il pass per le semifinali. L’atleta italiano a fine gara, conscio della bella prestazione ha rilasciato un’intervista in cui ha mostrato tutta la sua soddisfazione. Così l’azzurro ai microfoni RAI: “Per ora sono molto contento, non pensavo di riuscire a correre in ...

Mondiali di ciclismo - Evenepoel : ‘Come un grazie per Quello che Gilbert ha fatto per me’ : La prova in linea riservata ai professionisti dei Mondiali di ciclismo è stata sfortunata e deludente per il Belgio. Atteso come il faro della corsa, lo squadrone guidato da Gilbert e Van Avermaet è rimasto presto con gli uomini contati e non si è mai proposto in maniera propositiva nelle fasi importanti della corsa. L’attesissimo Remco Evenepoel, il fenomeno nascente del ciclismo belga e mondiale, si è dovuto ritirare nelle fasi centrali. Il ...

Paolo Bonolis : Quella volta che Laurenti mangiò cibo per gatti : Paolo Bonolis per la prima volta nella sua vita, a 58 anni, ha deciso di raccontare tutta la sua vita in un libro dal titolo “Perché parlavo da solo”. Una infanzia serena con mamma segretaria di una impresa di costruzioni, mentre il padre caricava il burro ai mercati generali. Da loro ha imparato il senso del sacrificio e del lavoro ma anche a goderne di ogni piccolo successo. “Non esiste la felicità – afferma Bonolis al settimanale Tv Sorrisi e ...

Ghost Recon Breakpoint : ecco tutto Quello che si può acquistare con soldi reali : Le edizioni Ultimate / Gold di Ghost Recon Breakpoint sono ora disponibili online e lo è anche il negozio in-game.L'accesso anticipato di Ghost Recon Breakpoint è iniziato per chiunque sia riuscito a ottenere il codice in anticipo e per quelli che hanno scelto le più costose edizioni Gold e Ultimate del gioco.Il negozio di microtransazioni in-game è entrato in funzione proprio al momento del lancio e sembra che Breakpoint sia felice di vendervi ...