Mantova | “Cimitero ebraico sta per essere profanato” Accuse di razzismo dal direttore

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) “Siamo giunti alla conclusione che Lei e il consiglio comunale distiate attuando una politica istituzionalizzata di antisemitismo enei confronti della più antica minoranza religiosa non cristiana dell’Italia, il popolo”. Queste le pesanticontenute nella lettera che il Rabbino Abraham Ginsberg,esecutivo del Comitato per la Preservazione dei Cimiteri Ebraici in Europa (The Commitee for the Preservation of Jewish Cemeteries in Europe, con sede a Londra) ha inviato lo scorso 25 settembre al sindaco diMattia Palazzi. Al centro della polemica la tutela di un antico cimiterorisalente al 1442 che si trova nel bel mezzo di un’area interessata a un progetto di riqualificazione di un ex caserma militare, dove l’amministrazione culturale ha già iniziato i lavori per la realizzazione di un hub socio ...

