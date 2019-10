La figlia di soli due settimane all’improvviso diventa blu | i genitori la portano in

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Una bambina di14 giorni ètablu. Il colore del suo epidermide è cambiato nel giro di una notte. I suoisono rimasti shoccati vedendola di quel colore e hanno deciso di portarla dalla pediatra. La pediatra ha visitato la piccola e ha consigliato ai suoi, Sophie Gibin di 25 anni e Jezz Bateson di 26 anni, di trasportarla subito in ospedale. La neonata è stata ricoverata all’Hull Live di Leeds dove i medici hanno cercato di comprendere cosa era successo alla sua pelle. Il primo risultato allarmante è stato che la bambina aveva carenza di ossigeno per cui è stata trasferita al reparto rianimazione dell’ospedale. Alla fine i medici sono riusciti a comprendere quale fosse la malattia che colpiva la piccola Alayna e hanno scoperto che era la malattia della materia bianca. Per la malattia della materia bianca non ...

