La disperata ricerca di Matteo Salvini di qualcosa su cui polemizzare

Una Vita - anticipazioni spagnole : Felipe alla disperata ricerca di Marcia insieme a Mauro : Molte cose cambieranno per Felipe nelle trame spagnole di Una Vita. Dopo la morte di Celia, avvenuta in seguito alla caduta da un balcone, l'avvocato trascorrerà dei momenti difficili prima di ritrovare l'amore al fianco di un'altra donna. Ma, anche in questo caso, non tutto andrà come previsto a causa dei nuovi intrighi ideati da Ursula, con la sua nuova alleata Genoveva (la vedova di Samuel). Le due donne obbligheranno la domestica Marcia a ...