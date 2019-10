Higuain | un gol per riprendersi la Juventus | “sono tornato determinato a restare”

Juventus – Bayer Leverkusen 3 a 0 - Higuain sembra tornato a Napoli : gol e assist. Meglio di Ronaldo (che ne segna comunque uno) : È sempre più fondamentale il Pipita per la Juventus. E pensare che l’argentino era stato a lungo un esubero da mandar via ben volentieri in cambio di qualche decina di milioni da mettere a bilancio e magari anche in prestito per sgravarsi almeno del ricco ingaggio. Neppure Sarri, suo mentore e in grado di risvegliarlo da pigrizie, torpori e intemperanze, era convinto di tenerlo dopo la parentesi non proprio convincente al Chelsea. Stavolta ...

La Juventus fa la voce grossa contro il Leverkusen - 3-0 e match mai in discussione : Higuain-Bernardeschi-Ronaldo - gongola Sarri [FOTO] : Juventus-Leverkusen live – E’ andata in archivio la seconda giornata valida per la fase a gironi di Champions League, in campo la Juventus contro il Leverkusen, importanti indicazioni per il tecnico Maurizio Sarri, netti miglioramenti per i bianconeri partita dopo partita, la Juventus adesso manda un chiaro messaggio alle avversarie nel girone, netto passo in avanti verso la qualificazione per gli uomini di Sarri che adesso ...

VIDEO Juventus-Bayer Leverkusen 3-0 - Highlights - gol e sintesi : Higuain - Bernardeschi e CR7 piegano i tedeschi : La Juventus centra la prima vittoria in Champions League: dopo il 2-2 in casa dell’Atletico Madrid all’esordio, i bianconeri regolano per 3-0 i tedeschi del Bayer Leverkusen. Apre le marcature Higuain al 17′, chiude i conti al 62′ Bernardeschi. Ciliegina sulla torta di Cristiano Ronaldo al minuto 89. Juve ed Atletico Madrid appaiate in testa al girone. Highlights Juventus-Bayer Leverkusen 3-0 IL GOL DEL VANTAGGIO DI ...

Juve - con il Bayer Sarri potrebbe affidarsi al tridente da 1000 gol Ronaldo-Dybala-Higuain : Questa settimana torna la Champions League con la Juventus che ospiterà all’Allianz Stadium il Bayer Leverkusen. Il nuovo tecnico Sarri sta cercando la soluzione tattica migliore per far rendere al massimo la rosa di grande spessore internazionale. Dopo più di un mese, in cui la squadra si è presentata in campo schierata con il 4-3-3, complici gli infortuni dei terzini e di Douglas Costa, contro il Brescia è stato inaugurato il 4-3-1-2 e, visti ...

INFORTUNIO Higuain - SALTA ATLETICO JUVENTUS?/ Tegola per Sarri : si scalda Dybala : Gonzalo HIGUAIN in dubbio per ATLETICO Madrid-Juventus dopo botta alla coscia destra: allarme infortuni per la Champions, Douglas Costa ko. Pjanic..

Juventus - infortunio Higuain : altra tegola per Sarri - i tempi di recupero : infortunio Higuain- Piove sul bagnato in casa Juventus. Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni dall’infermeria juventina, mister Sarri potrebbe fare a meno di Higuain in vista del match di mercoledì serà contro l’Atletico Madrid. Il Pipita ha riportato un leggero problema al muscolo della coscia e la sua partecipazione all’esordio stagione in Champions League resta […] More

Juventus-Napoli - la quota del gol dell’ex per Higuain : Si avvicina la seconda giornata del campionato di Serie A, in particolar modo attesa per la partita tra Juventus e Napoli, Gonzalo Higuain ritrova la sua ex squadra, in maglia bianconera ha incontrato il Napoli sei volte, segnando in quattro occasioni, per un totale di cinque gol, alla prima gol della vittoria nel 2-1 finale, poi nella stessa stagione segnò tre gol su cinque nel doppio scontro in Coppa Italia, l’anno successivo gol ...