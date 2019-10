Giuntoli | «Non capisco lo scalpore per Insigne in tribuna Lorenzo come l’ha presa? È

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) «Nontutto questoperin, abbiamo tanti calciatori validi in rosa. Poi c’è questa regola dei diciotto che un po’ ci condanna. Carlo ha optato per questa scelta, una formazione accorta, con un centrocampista in più e due attaccanti. In panchina ha portato un attaccante di stazzaLlorente e uno piccolinoMertens.l’ha? È tranquillo. Milik ha passato estate un po’ tribolata, aveva un problemino che non riusciva a smaltire, si sta allenando con molta continuità e Ancelotti lo ha premiato facendolo partire titolare stasera». L'articolo: «Nonloperinl’ha? È tranquillo» ilNapolista.

Ruggero1991 : RT @claudioruss: Giuntoli a Sky: “Insigne in tribuna? Tutto questo scalpore non deve esserci, il mister ha fatto questa scelta e dall’inizi… - allgoalsnapoli : Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è stato intervistato da Sky Sport, prima della gara contro il G… - TuttoMercatoWeb : Napoli, Insigne in tribuna. Giuntoli: 'Non capisco tutto questo scalpore' -