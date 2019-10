Da oggi Parmitano al comando dell'Iss

L'astronauta Luca'Esa ha preso ila Stazione Spaziale Internazionale. E' il primo italiano e il terzo europeo a guidare l'Iss. La cerimonia si è svolta nel pomeriggio: a lasciare ilnelle mani diè stato il comandante russo Alexei Ovchinin.avrà anche ile passeggiate spaziali in programma a novembre: anche in questo caso si tratta del primo astronauta non americano a guidare attività extra-veicolari.(Di mercoledì 2 ottobre 2019)