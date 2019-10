Brad Pitt | “Rompere una famiglia situazione difficilissima”

Fonte : tvzap.kataweb

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)racconta, in un’intervista al settimanale ‘Oggi’ come la sua esperienza di vita abbia pesato nella scelta di fare il film ‘Ad Astra’: “Certamente ha influito, dovevo comprendere molte cose: la rottura di unapenso sia una delle situazioni più difficili. Volevo riflettere sulle mie colpe, su come fare meglio, perché non volevo andare avanti così…”. Facendo il paragone con il protagonista del film, Roy, che è solo con la sua mente, sull’orlo della follia,dice poi: “Io parlo con me stesso forse troppo. Quella chiacchiera mentale che dura tutto il giorno e sembra continuare nel sonno. E ti svegli e continua ancora. Bisogna stare allerta: la mente non si ferma mai e ti fa perdere di vista le cose alle quali lavori, che segui o che ami. Controllare la propria mente è una delle sfide più difficili”.

