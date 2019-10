Bari | caporalato in una fabbrica di divani | operai pagati due euro all’ora

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Due cinesi sono stati denunciati per sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita per aver sfruttato otto lavoratori, tutti africani, impiegati in unadidella periferia nord diin cambio di una paga oraria di appena 2,20anziché 9 come previsto dal contratto di categoria.

