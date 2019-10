Banche | ‘governo tuteli occupazione in Sicilia’ | Pd presenta odg all’Ars

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Palermo, 2 ott. (AdnKronos) – “Bisogna scongiurare che le scelte di riorganizzazione aziendale degli istituti di credito Carige, Unicredit, Intesa San Paolo e Monte dei Paschi possano determinare il ridimensionamento dell’del settore in Sicilia”. Lo prevede un ordine del giornoto dal Pd all’Ars nel quale si chiede l’impegno del governo regionale per “salvaguardare i livelli occupazionali e, contestualmente, tutelare una presenza organizzata e funzionale alla crescita e al mantenimento dell’apparato produttivo in sinergia con il settore del credito diffuso sul territorio”.“Nel piano industriale dell’istituto Carige – afferma il capogruppo dem Giuseppe Lupo – secondo quanto emerso dagli organi di stampa, sarebbero previsti circa 800 esuberi, una riorganizzazione aziendale che punta ...

FratellidItaIia : Mentre un Governo di abusivi si appresta a stangare italiani con nuove tasse, aumenta esasperazione di piccoli impr… - Le_Baron__Rouge : @dieghe78 @looking4wd @paolo_gibilisco Certo! Vuoi che le banche facciano cartello... mai successo. Poi sai.. avess… - cristalaltea : RT @M_decimoMeridio: Sbaglio o il #dudu della #merkel si è 'stizzito' ? ?? in quanto alla sua frase 'non è così che si difende l'Italia' NON… -