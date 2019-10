Abusi sessuali | cardinale sospettato di insabbiamenti

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) IlDominik Duka, arcivescovo di Praga sin dai tempi di Benedetto XVI, è stato chiamato in causa per quello che per ora rimane un presunto episodio di coperture nei confronti di una storia di. In gergo, vengono chiamati anche "". Non è il primo porporato della Chiesa cattolica che viene tirato in ballo di recente da qualcuno in relazione al "collasso morale" - come lo chiama il papa emerito - , ma bisognerà vedere se quanto narrato nel paese di origine di questo alto ecclesiastico dell'Est Europa corrisponda o no al vero. Pure perché intanto - come si apprende dalla agenzia Nova - va segnalata una piena disponibilità da parte della porpora proveniente dalla Repubblica Ceca nel caso in cui gli organi deputati ad indagare volessero approfondire i fatti.Gli stessi fatti che, stando alla versione di chi sarebbe stato sottoposto continuativamente a ...

amnestyitalia : Addestrando, equipaggiando e sostenendo la Guardia costiera libica, l’Europa sta intrappolando migranti e rifugiati… - Donati7Nicola : RT @ImolaOggi: Il racconto dell'orrore Nigeria, le vittime della scuola coranica: ''catene, torture, abusi sessuali'' - AdrianaTraversa : RT @ImolaOggi: Il racconto dell'orrore Nigeria, le vittime della scuola coranica: ''catene, torture, abusi sessuali'' -