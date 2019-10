Un nuovo aggiornamento per iPhone | le novità di iOs 13 1 2

Il nuovo aggiornamento di Call of Duty : Black Ops 4 introduce i carri armati nella modalità battle royale e molto altro : Anche con Call of Duty: Modern Warfare in uscita il mese prossimo, Activision continua a supportare Black Ops 4 con nuovi aggiornamenti e contenuti. La più recente ondata di nuovi contenuti è ora disponibile sotto forma di Operation Dark Divide.Per la modalità battle royale, Blackout, l'aggiornamento ripristina la mappa al suo aspetto normale dal precedente update e pone le basi per una nuova modalità. La nuova modalità è Heavy Metal Heroes, ...

No Man's Sky : l'ultimo aggiornamento apporta modifiche alla modalità VR - lancia un nuovo evento e altro : È passato poco più di un mese dal rilascio dell'aggiornamento Beyond di No Man's Sky e lo sviluppatore Hello Games è ora pronto per espandere ulteriormente l'elenco delle funzionalità del suo simulatore di esplorazione spaziale, con il lancio dell'ultimo evento della community di gioco. Ciò è accompagnato da una serie di correzioni e miglioramenti, tra cui una riduzione della sfocatura con PSVR.Il nuovo evento vi consentirà di portare a termine ...

L’aggiornamento Android 10 per Android TV verrà lanciato entro il 2019 con un nuovo kit di sviluppo : Google ha rilasciato molte nuove informazioni all'IBC 2019 tra cui una roadmap per il futuro di Android TV e un nuovo dongle per gli sviluppatori. Secondo i rappresentanti di Google, l'aggiornamento di Android 10 per Android TV sarà rilasciato entro la fine del 2019 insieme al nuovo kit di sviluppo ADT-3. L'articolo L’aggiornamento Android 10 per Android TV verrà lanciato entro il 2019 con un nuovo kit di sviluppo proviene da TuttoAndroid.

Final Fantasy XIV : il nuovo aggiornamento introdurrà le macchine di Nier Automata : Final Fantasy XIV si prepara a ricevere un nuovo aggiornamento a tema Nier Automata. Si tratta della patch Shadowbringers 5.1 (Vows of Virtue, Deeds of Cruelty) e permetterà a 24 giocatori di allearsi e assaltare la Copied Factory. Inoltre lo stesso director del gioco Yoko Taro sarà presente all'evento.Tuttavia la nuova patch continuerà anche il filone narrativo di Shadowbringers, con nuove missioni e la modalità nuovo gioco+, che consentirà di ...

Deltarune : per festeggiare i quattro anni di Undertale - Toby Fox pubblica un aggiornamento sul nuovo gioco : Sono passati quattro anni dal lancio di Undertale ed il suo creatore, Toby Fox, ha colto la palla al balzo per aggiornare i suoi fan riguardo i progressi fatti con Deltarune.Fox ha iniziato i suoi post ricordando come la pubblicazione di Undertale sembra essere stata fatta "solo ieri" e condividendo una GIF di un cucciolo che guida quella che sembra essere una macchinina per bambini. Lo sviluppatore ha in seguito parlato dei progressi: "Sia il ...

Sea of Thieves : il nuovo aggiornamento aggiunge animali da compagnia e una nuova valuta : Come precedentemente annunciato dalla diretta streaming degli sviluppatori di Sea of Thieves (dove la piccola scimmietta è stata la vera protagonista), il gioco di avventura a tema pirati ha ricevuto un nuovo aggiornamento.Non solo ora i giocatori sono in grado di acquistare degli animali da compagnia come appunto scimmie e pappagalli in diversi colori, ma è disponibile ora una nuova valuta disponibile con valuta reale. The Pirate Emporium, come ...

Control : disponibile il nuovo aggiornamento per PS4 che migliora le prestazioni : Control è disponibile già da un po' e i ragazzi di Remedy hanno pubblicato un nuovo aggiornamento. La patch in questione va ad introdurre diverse migliorie ed in generale aumentare le prestazioni delle versione PS4, non preoccupatevi in quanto molto presto anche per le altre piattaforme. Di seguito vi riportiamo il patch note completo:Control è disponibile su PC, Xbox One e PS4, se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione.Cosa ...

Code Vein : la demo del gioco avrà un aggiornamento con un nuovo contenuto e il multiplayer : Bandai Namco ha confermato l'intenzione di aggiornare la demo di Code Vein, offrendo ai giocatori un motivo in più per continuare a giocare il souls like sulle loro PS4 e Xbox One.In particolare, stando ai tweet della compagnia, con gli aggiornamenti sarà introdotta una nuova area, intitolata Town of Sacrifice (Città del Sacrificio?), la quale è stata descritta come una nuova zona dalla difficoltà piuttosto elevata. Inoltre sarà anche introdotto ...

Inizia bene settembre per gli Honor 20 e Honor 20 Pro : nuovo aggiornamento in arrivo : Sempre sulla cresta dell'onda i nuovi Honor 20 e Honor 20 Pro, che stanno entrambi ricevendo un importante aggiornamento di sistema, come riportato da 'Huawei Central'. Il pacchetto porta con sé una serie di novità di significativo livello, tra cui un ulteriore miglioramento della funzionalità 'Link Turbo', che consentirà alla rete di subire un certo incremento in maniera intelligente, così da offrire un'ampia lunghezza di banda ed una migliore ...

Wolfenstein : Youngblood : Le migliorie del nuovo aggiornamento : Appena quattro settimane fa Jess e Soph Blazkowicz hanno iniziato a sterminare nazisti in Wolfenstein: Youngblood, il nuovo gioco cooperativo della longeva saga di Wolfenstein. MachineGames e Arkane Studios Lyon hanno recentemente pubblicato la patch 1.0.4 per PC, Xbox One e PlayStation 4, aggiungendo, fra le altre cose, la possibilità di mettere in pausa il gioco in modalità offline. Le note della patch sono ...

Fortnite : nuovo aggiornamento ed evento crossover con Borderlands 3 : A partire da oggi è ufficialmente disponibile un Nuovo aggiornamento per Fortnite, il quale porta il gioco alla versione 10.20 e introduce alcune novità interessanti che vi riportiamo a seguire. Fortnite Battle Royale Nuova bolla scudo difficile da scoppiare, che protegge i giocatori dai colpi ed esplosivi Fortnite Modalità Creativa Possibilità di creare e condividere contenuti a tema Pandora Nuova ...

Wolfenstein Youngblood : il nuovo aggiornamento va a risolvere alcuni dei problemi principali : Wolfenstein: Youngblood è il nuovo capitolo della popolare saga di FPS (riportata sotto i riflettori da MachineGames) che, pur non facendo gridare al miracolo propone una decente storyline ed un gameplay ormai collaudato. Tuttavia il gioco ha ricevuto le critiche di molti fan di vecchia data, per diversi problemi.alcuni di tali mancanze saranno però corrette con l'imminente patch, almeno stando al patch note pubblicato dagli sviluppatori. Nella ...

nuovo importante aggiornamento per le cuffie Samsung Galaxy Buds : Nuovo importante aggiornamento software per le cuffie wireless Samsung Galaxy Buds: il firmware R170XXU0ASH2 porta una maggiore stabilità della connessione Bluetooth. L'articolo Nuovo importante aggiornamento per le cuffie Samsung Galaxy Buds proviene da TuttoAndroid.