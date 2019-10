Tre feriti e due auto distrutte | traffico paralizzato sulla Tiburtina

Fonte : romadailynews

(Di martedì 1 ottobre 2019) Roma – Laè rimasta interdetta alper un’ora circa da strada degli Orti in direzione Tivoli a causa di un sinistro stradale. Lo scorrere del, che era stato deviato, è tornato alla normalità. Tree due, questo l’esito dell’incidente che halaintorno alle 15 odierne. A scontrarsi sono stati un Suv, che nell’impatto si è ribaltato, e un’utilitaria. Il sinistro è stato registrato nei pressi della caserma della Guardia di Finanza, ma al momento non se ne conoscono le esatte cause. Isono stati trasportati presso l’Ospedale di Tivoli, fortunatamente non risultano esserci vittime. L'articolo Tree dueproviene da RomaDailyNews.

