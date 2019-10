Taglio parlamentari,Pd-Leu:prima summit

Pd e Leu chiedono che la maggioranza giallo-rossa si confronti in una riunione sulle riforme in modo da siglare un accordo che preveda un percorso parallelo tradeie avvio del percorso di modifica ai regolamentie un pacchetto di modifiche costituzionali. Lo precisano i Dem Fiano, Ceccanti e Pollastrini assieme a Fornaro, di Leu, dopo l'ok della Commissione della Camera aldei. E spiegano che il vertice dovrebbe tenersidel voto in Aula di martedì 8/10.(Di martedì 1 ottobre 2019)