Serie A | la FLOP 11 di CalcioWeb della 6^ giornata | Bennacer e Calhanoglu decisivi in

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) E’ andata in archivio un’altradiA. Ora per alcune squadre è già tempo di pensare al prossimo turno di campionato, mentre altre saranno impegnate nelle coppe europee. La sestadel massimo campionato italiano ha detto che l’Inter è ancora in testa alla classifica, ma la Juventus e lì a meno due e domenica ci sarà lo scontro diretto. Il Napoli ha ripreso la sua corsa vincendo in casa contro il Brescia. Bene anche le romane e la Fiorentina, ancora malissimo il Milan, in netta crisi. Proprio i rossoneri forniscono la fetta più importante di calciatori alla nostra consueta11. In porta la scelta ricade su Audero. In unain cui non ci sono stati particolari errori degli estremi difensori, il portiereSampdoria si è distinto in negativo in particolare sul gol di Gagliardini. Scelte quasi obbligate in difesa. Prestazione ...

CalcioWeb : #SerieA, la #FLOP11 della 6^ giornata ?? Bennacer e Calhanoglu decisivi in negativo ?? - Calabriainforma : 7° giornata serie C girone C. Fortino Granillo, cade anche il Catania. Vincono Ternana e Bari. Flop Catanzaro. - junews24com : Pagelle Juventus U23 Monza: i TOP ed i FLOP dopo il primo tempo -