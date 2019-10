Scontro tra mamme per uno spettacolo di Frozen in prima fila

Scontro auto-camion dopo un sorpasso azzardato - muore tra le lamiere sulla Romea : Tragico incidente sulla statale Romea al confine tra Lova (Campagna Lupia) e Rosara (Codevigo), fra Padova e Venezia: un frontale tra un’automobile e un camion ha provocato la morte di sessantanovenne. La vittima è stata estratta dai vigili del fuoco dalle lamiere della sua auto, una Seat Leon.Continua a leggere

Incidente Bardonecchia - fiamme dopo Scontro tra tir : camionista morto carbonizzato : Incidente oggi sull'A32 che da Bardonecchia arriva a Torino. Tre tir si sono scontrati ed è scoppiato un incendio, in seguito al quale un camionista è morto carbonizzato nell'abitacolo del suo mezzo. Altre 3 persone risultano ferite, di cui una si troverebbe in gravi condizioni. Disagi alla circolazione, con il traffico fermo in entrambe le direzioni.Continua a leggere

Live Non è la d'Urso - Giorgio Tambellini : "Ho tradito Francesca de Andrè con un bacio e basta". Scontro con Biagio d'Anelli (VIDEO) : Scontro a tutto spiano tra Giorgio Tambellini e Biagio d'Anelli a proposito del tradimento di Tambellini ai danni di Francesca de Andrè. Biagio è stato accusato dalla figlia del cantante Cristiano una settimana fa a Domenica Live affermando che lui e sua sorella Fabrizia avrebbero architettato un vero e proprio piano per farle credere che Giorgio l'aveva tradita mentre invece non era così (anche se Tambellini già durante il Grande Fratello ha ...

Non è l'Arena - Scontro tra Miccicché e la troupe di Massimo Giletti : "Siete dei violenti" : Questa sera Non è L’Arena su La7 - in onda dalle in diretta dalle 20.30 - torna a parlare di Sicilia. Il programma di Massimo Giletti ha provato a intervistare Gianfranco Miccicché, il Presidente dell'Ars, senza riuscirci. Ecco la sua versione. "Una giornalista de La7 mi ha chiamato chiedendomi una

Amici Celebrities : Scontro tra la De Filippi e Bisciglia : La seconda puntata di Amici Celebrities è stata caratterizzata da molte polemiche. Durante la puntata Filippo Bisciglia è stato protagonista di un battibecco con Maria De Filippi. L'accusa del fidanzato di Pamela Camassa è stata quella di avere avuto stornelli più corti rispetto alla sua avversaria. Tutto è iniziato con la messa in onda di un video, che ha visto come protagonista il conduttore di Temptation Island. Filippo si è detto convinto ...

Amici Celebrities - Scontro tra Platinette a Emanuele su L'italiano : La nuova puntata di Amici Celebrities, la versione "very important people" di Amici di Maria De Filippi, ha avuto indiscussi protagonisti il concorrente Emanuele Filiberto di Savoia e il giudice Platinette. Nel corso della gara che ha visto tra loro contrapporsi le squadre di vip, bianca e blu, capeggiate rispettivamente da Alberto Urso e Giordana Angi, il principe Emanuele Filiberto di Savoia ha eseguito una performance di canto sulle note de ...

Nuovo Scontro tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe - la Durissima Replica di Lui! : Adriana Volpe e Giancarlo Magalli continuano a scontrarsi apertamente, che tra i due non scorra buon sangue è noto a tutti ma ultimamente i due conduttori hanno ripreso a lanciarsi offese e frecciatine. Dopo l’intervista della Volpe a Verissimo, il conduttore ha Replicato in maniera molto dura alla conduttrice. Ecco nel dettaglio cosa ha dichiarato. Giancarlo Magalli e Adriana Volpe per circa otto anni sono stati i conduttori, insieme a ...

Clima : momenti di tensione a Palermo - Scontro tra ragazzi : Palermo, 27 set. (AdnKronos) - momenti di paura poco fa al corteo per il Clima degli studenti di Palermo. Un gruppo di ragazzi vestiti di nero ha creato confusione, in piazza Castelnuovo, all'angolo con via Ruggero Settimo. Si è arrivato anche allo scontro fisico tra due gruppi. Un ragazzo è stato a

Aspettando Inter - Juve : due gare prima dello Scontro tra le acerrime nemiche : La Juventus, nella passata stagione, ha vinto l’ottavo scudetto consecutivo con ben cinque giornate d’anticipo, segno che la concorrenza non è pervenuta, ma quest’anno l’andazzo sembrerebbe diverso, infatti nel primo mese di campionato l’Inter è diventata l’anti Juve. Con l’arrivo sulla panchina nerazzurra di Antonio Conte e dopo un mercato ad hoc, la società di Suning sta viaggiando a gonfie vele, tanto da occupare in solitaria la vetta della ...

Scontro su IG tra Martina Nasoni e Daniele - lei : 'Sei veramente pessimo' : Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sono tornati al centro del gossip per una nuova lite. Questa volta la vincitrice del Grande Fratello ha dato luogo ad una vera e propria scenata di gelosia sul web nei confronti del veronese. Tutto è iniziato per un sondaggio pubblicato da Daniele su Instagram. Il giovane ha chiesto ai suoi follower da quale parte stessero, dopo lo Scontro tra Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo. Nel caso di vittoria della ...

Incidente Agrigento - Scontro tra tir e trattore in galleria : 1 morto - traffico in tilt : Incidente mortale oggi a Ribera, in provincia di Agrigento, sulla statale 115: un tir e un trattore si sono scontarti all'interno della galleria Mangone in direzione Sciacca per cause ancora in via di accertamento. Un uomo di 58 anni, Giuseppe Terrasi, è morto sul colpo dopo che il mezzo sul quale viaggiava lo ha schiacciato capovolgendosi. Disagi alla circolazione.Continua a leggere

Vicenza : Scontro tra due auto e furgone blindato - 4 feriti : Vicenza, 24 set. (AdnKronos) - Alle 9:15, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada San Feliciano ad Alonte (Vi) per un incidente stradale tra due auto e un furgone portavalori: quattro feriti. I pompieri accorsi da Lonigo hanno estratto il conducente rimasto incastrato al posto guida di u

Scontro tra auto e furgone - ferito gravemente 19enne di Pianella : Pescara - Un ragazzo di 19 anni di Pianella è rimasto ferito in modo grave la notte scorsa in un incidente stradale accaduto nel paese di residenza dove il giovane, che era alla guida di un'auto, si è scontrato con un furgone. A causa dello schianto il 19enne è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato liberato dai vigili del fuoco, prima di essere soccorso dai sanitari e trasferito in codice rosso e in stato di coma ...

Live Non è la D’Urso - Scontro tra Matteo Salvini e Asia Argento : “Mi hai dato della me**a” : “Si ricorda che mi aveva offerto una camomilla il giorno del suicidio del mio compagno? Si rende conto che ha sdoganato l’odio sociale?”. Asia Argento – in versione bionda -si rivolge così a Matteo Salvini nel confronto andato in scena domenica sera su Canale 5, nella trasmissione condotta da Barbara D’Urso, “Live Non è la D’Urso“. L’ex ministro dell’Interno si è sottoposto infatti all'”uno ...