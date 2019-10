Ritirati lotti di farmaci con principio attivo ranitidina

Ritiro farmaci con ranitidina - Sileri : “Lotti Ritirati in via precauzionale - nessun allarme” : “Non bisogna creare allarmismi”, “i cittadini possono stare assolutamente tranquilli“. Parola del viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, che interviene sul Ritiro dei lotti di ranitidina. “Internet non ha aiutato – ha sottolineato Sileri in un’intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei – siamo nell’epoca delle fake news amplificate dal web. Oggi ogni paziente ...