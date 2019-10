Hyperloop | il super treno per fare Milano-Torino in 7 minuti a 1 200km h

Hyperloop - da Bologna a Milano in 9 minuti : il treno supersonico a levitazione magnetica potrebbe rivoluzionare il trasporto ferroviario dell’Italia [GALLERY] : Da Bologna a Milano in 9 minuti: il treno progettato da Elon Musk potrebbe arrivare anche in Italia e rivoluzionare la rete dei trasporti. In pochi anni, un treno potrebbe essere diretto verso il futuro. Si tratta dell’Hyperloop, il treno a levitazione magnetica in grado di sfrecciare a 1.223km/h all’interno di un tubo depressurizzato. L’annuncio è arrivato da Gabriele Gresta, fondatore di Hyperloop Transportation Technologies, la startup creata ...