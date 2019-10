Euphoria | serve uno scandalo per comprendere la generazione Z

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 1 ottobre 2019) Niccolò Sandroniè il nuovo successo firmato HBO, un racconto senza filtri sui problemi dei giovani che ricorda Skins ma che è destinata a diventare più grande, la nuova serie tv della HBO, in Italia trasmessa da Sky, per i temi trattati e con tutte le definizioni che ha ricevuto da quando è uscita, ha lasciato un segno che è impossibile ignorare. Un tempo c’era Skins, serie tv inglese che andava in onda su MTV, con protagonista Nicholas Hoult e dedita a raccontare le turbe giovanili tra alcol, droghe, depressione e rapporti sessuali. Ora abbiamoche è qualcosa di simile ma che è destinata a diventare molto più famosa. Anzitutto presentiamo la serie. È della HBO, e già questo come sappiamo è garanzia di qualità. Infatti, dalla HBO in pratica escono solo capolavori, se togliamo Vinyl, cancellata dopo una stagione nonostante la produzione firmata da ...

stob1t : RAGA MI SERVE IL VOSTRO AIUTO avete il video di Jungkook che 'vola' quando canta euphoria VI PREGO MI SERVE -