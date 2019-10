Essere Zielinski | fin qui ancora un quadro di lontananza

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 1 ottobre 2019) Scriviamo queste righe sapendo bene che Piotrci ingannerà. Eci innamoreremo di lui. Perché quando lo vedi, non puoi farne a meno. Di innamorartene.ha la caratteristica fondamentale per far innamorare di sé. Lascia intravedere quel che poi non vedremo mai. Lascia sognare universi sconfinati, è una porta nell’immaginario senza limiti. È la base di ogni innamoramento. Dovremmo intervistare Francesco Alberoni su. Infatti avogliamo bene. Ci caschiamo ogni volta. Ci convinciamo che possa fare sfracelli. Che con quei piedi che si ritrova, la piazzi all’incrocio non diciamo a ogni partita ma almeno una volta ogni tre-quattro incontri. Che stia sempre nel match, che faccia sentire il peso della propria tecnica, della propria classe, che piazzi lì una delle sue accelerazioni. E invece quasi ogni volta – nelle partite ...

