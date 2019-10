Dazi | V Boccia | ‘più Europa | altrimenti la partita è persa’

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “Già oggi regna l’incertezza, che già di per sé blocca commesse e investimenti all’estero. Ma il vero pericolo è quello di cadere in una spirale di misure e contro-misure protezionistiche, cioè in una guerra commerciale. In quel caso, come insegna la storia, sarebbero a rischio gli stessi rapporti economici e politici tra le nazioni”. Ad affermarlo, in un’intervista a ‘La Stampa’, è il presidente di Confindustria, Vincenzo, sottolineando che “al di là delle ripercussioni immediate, si esce da questa situazione solo se c’è e ci sarà più, non certo meno”.“Io credo che la sfida sia tra l’e gli altri paesi. Se pensiamo di rispondere aiamericani come singoli paesi dell’Unione Europea allora laè già persa in partenza”, sottolinea ...

