Un po' di chiarezza sul batterio New Delhi che spaventa la Toscana

VIDEO Mattia Binotto : “Dispiaciuti per il risultato - sulla strategia serviva maggiore chiarezza…” : Mattia Binotto commenta con particolare amarezza il risultato del GP di Russia 2019 di F1. Il team principal della Ferrari ammette che oggi il team non è stato perfetto sotto diversi punti di vista, incominciando dall’affidabilità, con la vettura di Sebastian Vettel che è finita ko per un guasto alle componenti elettriche della sua Power Unit. Molte discussioni, ovviamente, ruotano attorno alla strategia adottata al via. Binotto spiega che ...

GF - Ambra Lombardo fa chiarezza sul rapporto con Kikò Nalli : 'Siamo fidanzati' : E' giunto il momento per Ambra Lombardo di fare chiarezza sul suo rapporto con Kikò Nalli: dopo aver dichiarato la sua insoddisfazione per la la lontananza dal fidanzato, i fan della coppia avevano creduto che la professoressa del Grande Fratello e l'hair-stylist si fossero detti addio, ma in realtà non è così. I due stanno ancora insieme. Intervistata durante la trasmissione radiofonica Non succederà più, Ambra ha confermato che sta ancora con ...

Conte : sull'industria serve chiarezza - avanti con Green New Deal : Conte: "Dobbiamo rassicurare il sistema industriale che noi abbiamo un piano. Gia' da questa manovra economica lavoriamo in questa prospettiva

Ex GF - Martina Nasoni fa chiarezza sul rapporto con Daniele : 'Ci vogliamo bene' : Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sono finiti di nuovo al centro del gossip. In queste ore i fan dei due giovani si sono incuriositi per un'affermazione ambigua, rilasciata dalla vincitrice del Grande Fratello 16. Martina e Daniele si sono conosciuti all'interno della casa più spiata d'Italia. Sebbene la ragazza umbra abbia mostrato fin da subito un interesse verso il veronese, Dal Moro è sembrato più titubante. Una volta terminato il ...

Bruno Vespa - procedimento disciplinare per l’intervista a Lucia Panigalli. L’ad Rai Salini : «Condivido la contrarietà - faremo chiarezza sulla vicenda» : Bruno Vespa e Lucia Panigalli - Porta a Porta L’intervista di Bruno Vespa a Porta a Porta, nella puntata di martedì 17 settembre, a Lucia Panigalli, vittima di violenze da parte dell’ex compagno, è diventata un caso dopo le dure parole della donna, che ha dichiarato di voler prendere le distanze dal giornalista e conduttore e da quanto andato in onda su Rai 1. Una polemica che ha scaturito forti reazioni, nonché la presa di posizione ...

Ambra Lombardo fa chiarezza sul rapporto con Kikò : ‘Non ci siamo mai lasciati’ : Il giallo dell’addio tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli è stato risolto: i due ex gieffini formano ancora una coppia. A darne l’annuncio è stata direttamente la bella siciliana. La scorsa settimana Riccardo Signoretti, tramite la sua pagina Instagram, aveva lanciato l’ipotesi di una possibile rottura tra i due ex coinquilini. Nella copertina di Nuovo uscita lo scorso mercoledì, c’era proprio la Lombardo che diceva: “Kikò non mi dimostra amore”. ...

Apparentemente sulla morte di Imane Fadil si è fatta chiarezza : Tutto parrebbe chiaro. Dopo sei mesi di attesa e indiscrezioni, la Procura di Milano comunica che, sulla base di una lunga e complicata consulenza, Imane Fadil "è stata uccisa da un'aplasia midollare associata a un'epatite acuta, un'entità clinica estremamente rara e di estrema gravità, il cui esito infausto è purtroppo frequente". Nessun avvelenamento, tantomeno da sostanze radioattive, nessuna intossicazione da metalli. Eppure, restano ...

Alitalia : Landini - ‘urgente chiarezza sul piano industriale’ : Roma, 18 set. (AdnKronos) – “Non c’è tempo da perdere. L’obiettivo è rilanciare Alitalia con un piano industriale che non giochi al ribasso”. Ad affermarlo è il segretario generale Cgil, Maurizio Landini lasciando il ministero dello Sviluppo economico.“Il progetto di investimento dev’essere di ampio respiro”, aggiunge Landini chiarendo l’indisponibilità ad ulteriori tagli e ...

Death Stranding : il video mostrato al Tokyo Game Show cerca di far chiarezza sul Social Strand System : Durante il Tokyo Game Show è stato mostrato un filmato lungo circa un'ora di Death Stranding, grazie al quale possiamo cercare di fare chiarezza per quanto riguarda il funzionamento del misterioso Social Strand System.Hideo Kojima ha sempre sostenuto che Death Stranding è un gioco che si basa sui "legami". L'obiettivo quindi è di unire i giocatori in modo che riescano a cooperare tra di loro attraverso un sistema di consegne, collegando così i ...

News UeD : Eleonora Rocchini fa chiarezza sulla rottura con Oscar : Eleonora Rocchini di Uomini e Donne torna a parlare del suo rapporto con Oscar Qualche settimana fa Oscar Branzani e Eleonora Rocchini, a sorpresa, hanno annunciato la fine della loro storia d’amore. Tuttavia molti fan, in questi ultimi giorni, hanno notato un gesto strano da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne: ha riniziato a seguire la sua ex su instagram. Un segnale questo che ha acceso la speranza nei supporter in un loro ...

Spaccatura Coni-Sabelli : le Federazioni vogliono il dialogo e chiarezza sulle risorse da assegnare : “Tutto parte dall’idea che non c’è nessuna collaborazione, non solo armoniosa, tra Coni e Sport e Salute. E’ un dato acclarato. Poteva funzionare solo con un’armoniosa collaborazione, ma essendo mancati da parte di Sabelli argomenti di rispetto, ognuno va per la sua strada“. Così il presidente del Coni Giovanni Malagò si era pronunciato al termine della Giunta nazionale circa il “non rapporto” con ...

Spaccatura Coni-Sabelli : le Federazioni vogliono il dialogo e chiarezza sulle risorse da assegnare : “Tutto parte dall’idea che non c’è nessuna collaborazione, non solo armoniosa, tra Coni e Sport e Salute. E’ un dato acclarato. Poteva funzionare solo con un’armoniosa collaborazione, ma essendo mancati da parte di Sabelli argomenti di rispetto, ognuno va per la sua strada“. Così il presidente del Coni Giovanni Malagò si era pronunciato al termine della Giunta nazionale circa il “non rapporto” con ...

Taylor Swift ha fatto chiarezza sul testo della canzone “London Boy” : Ecco cosa ha dichiarato The post Taylor Swift ha fatto chiarezza sul testo della canzone “London Boy” appeared first on News Mtv Italia.

CONTE CONSULTAZIONI : DIRETTA GOVERNO/ Ira Pd "M5s faccia chiarezza su parole Di Maio" : CONSULTAZIONI CONTE, DIRETTA GOVERNO M5s-Pd. Ira dem: "Movimento 5 Stelle faccia chiarezza su parole Di Maio". Palazzo Chigi annuncia nuovo incontro...