Ravenna | la scritta sul preside gay diventa un murales arcobaleno

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 30 settembre 2019) C’è una gigante matitaal posto della«ilè gay» che era comparsa qualche mese fa sul muro del liceo Oriani di. Sopra la matita c’è una citazione di David Bowie. Il disegno è stato scelto dagli studenti ed è dellʼartista Urka. L’opera di street art è stata inaugurata con l’inizio dell’anno scolastico. È una matita che riscrive coprendo laomofoba del gennaio scorso. Più dellaaveva fatto notizia la reazione delche aveva deciso di non rimuoverla. Gianluca Dradi aveva spiegato in un post su Facebook: «Ciò che offende non è la falsa attribuzione di una condizione, ma il fatto che uno studente del mio liceo l’abbia pensata come a un’offesa. Non la farò cancellare: resti lì come una “pietra d’inciampo” per l’intelligenza umana. Nella mia esperienza, ho notato che all’interno del tema del bullismo l’omofobia è un tratto ricorrente. ...

