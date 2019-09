Napoli – Il risultato prima di tutto | saper soffrire è un merito

Diretta/ Napoli Brescia - risultato finale 2-1 - streaming video tv : è finita! : Diretta Napoli Brescia, risultato finale 2-1, streaming video tv: si è chiusa la sfida dello stadio San Paolo con la vittoria degli azzurri

Diretta/ Napoli Brescia - risultato 2-0 - video streaming tv : raddoppia Manolas! : Diretta Napoli Brescia, risultato 2-0, video streaming tv: è terminato poco fa il primo tempo della sfida fra i partenopei e le Rondinelli

Brescia - Corini : “Contro il Napoli metteremo quello che è mancato con la Juve per avere un risultato positivo. Il loro ko complica i piani…! : Eugenio Corini, tecnico del Brescia, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida al Napoli Eugenio Corini tecnico del Brescia ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Napoli: “Abbiamo un lavoro alle spalle che ci permette di preparare bene le partite anche quando abbiamo poco tempo. Chi ha giocato ha fatto un lavoro rigenerante, ora abbiamo due giorni per preparare la partita non avendo ...

Napoli-Cagliari - pesante passo falso - ma risultato e prestazione non coincidono : Dopo una beffa del genere è giusto che tifoseria e staff tecnico abbiano fisiologicamente, al cospetto di un risultato negativo, reazioni diverse. La prima ha il pieno diritto di essere delusa: l’unico dato di fatto proveniente dall’inaspettata sconfitta contro il Cagliari è l’aumento del distacco del Napoli dalle rivali per lo scudetto, salito, dopo sole cinque giornate, a ben sei punti dall’Inter e a quattro dalla Juve. ...

Napoli-Cagliari - Ancelotti mette le cose in chiaro : “dispiace per il risultato - ma abbiamo giocato bene” : L’allenatore del Napoli ha parlato dopo la sconfitta subita contro il Cagliari in casa, sottolineando la buona prestazione della propria squadra Carlo Ancelotti non vuole musi lunghi dopo la sconfitta del Napoli contro il Cagliari, la delusione c’è eccome in casa azzurra ma non per la prestazione fornita da Mertens e compagni. Cafaro/LaPresse L’allenatore di Reggiolo infatti commenta con molta franchezza il ko che lascia ...

Lecce-Napoli 1-4 - massimo risultato minimo sforzo : Se davvero esistesse il manuale del calcio, vi si leggerebbe che – sebbene l’avversaria sia una neopromossa – vincere per 4-1 in trasferta con otto cambi rispetto alla partita precedente è una prova della profondità qualitativa dell’organico a propria disposizione. Oltre ai sempre fondamentali tre punti è proprio la conferma della bontà della rosa a disposizione di Ancelotti la migliore notizia con la quale il Napoli ...

Lecce-Napoli - Liverani : “vi svelo i segreti per fare risultato” : “Il Lecce deve continuare la strada intrapresa col Torino. Dobbiamo crescere in fatto di saper soffrire ed essere compatti: domani sara’ una partita di grande sacrificio fisico, mentale e tecnico”.Sono le dichiarazioni del tecnico del Lecce Fabio Liverani alla vigilia della sfida contro il Napoli. “Il Napoli ha tante opzioni, sia come gruppo sia come singoli – prosegue -. Hanno sconfitto i campioni ...

DIRETTA/ Napoli Sampdoria - risultato finale 2-0 - video tv : Mertens batte Di Francesco : DIRETTA Napoli Sampdoria streaming video e tv: partenopei e blucerchiati giocano la terza giornata di Serie A, match già delicato per Di Francesco.

DIRETTA/ Fiorentina-Napoli - risultato live 1-2 - : Mertens e Insigne ribaltano i viola : DIRETTA Fiorentina Napoli streaming video e tv: in copertina i volti nuovi verso la partita della prima giornata di Serie A, i viola contro i partenopei.

Fiorentina-Napoli 1-2 live - Insigne ribalta il risultato! : Fiorentina-Napoli live – Dopo la partita che ha messo di fronte Parma e Juventus continua il programma della prima giornata del campionato di Serie A, il torneo si è aperto con il botto. Alle 20.45 una partita che non ha bisogno di grosse presentazioni, in campo Fiorentina e Napoli che preannunciano grande spettacolo. La squadra di Carlo Ancelotti si è mossa bene sul fronte calciomercato, stesso discorso anche per la Fiorentina che ...

Napoli – Barcellona risultato finale : L’amichevole Napoli – Barcellona è terminata con il risultato di 0-4 per i catalani. I partenopei dopo aver giocato un buon primo tempo sono risultati un po disuniti nella ripresa, dove in 15 minuti rimediano 4 reti. In attacco nessuno è riuscito a dare il contributo necessario per impensierire particolarmente gli spagnoli. Solo Gaetano nel finale prova a dare una scossa, rendendosi particolarmente pericoloso con un destro da ...

DIRETTA/ Napoli Barcellona - risultato finale 1-2 - video e tv : la chiude Rakitic! : DIRETTA Napoli Barcellona, streaming video e tv, risultato live dell'amichevole a Miami: vittorie di prestigio quest'estate.

Diretta/ Napoli Barcellona - risultato 1-1 - streaming tv e video : autorete di Umtiti! : Diretta Napoli Barcellona, streaming video e tv, risultato live dell'amichevole a Miami: vittorie di prestigio quest'estate.